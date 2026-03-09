Diego Epifanio no piensa en el derbi: “Cartagena, para desayunar, para comer, para merendar y para cenar”

Diego Epifanio y su Monbus Obradoiro regresan este martes al Multiusos Fontes do Sar para medirse al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, a las 20 horas. Para el técnico es lo único que tiene en su mente, sin entrar en cábalas en el derbi entre el Ourense y el Coruña, especialmente ante un choque que será complicado de afrontar al tener poco tiempo para prepararlo, sobre todo tras el cambio de entrenador con la llegada de Roberto Blanco.

Baja de Speight

Lo primero que señaló Epi es el estado de Speight, que no jugó el último duelo: "Micah, en el último entrenamiento antes de viajar, tuvo algunas molestias y no hemos podido hacerle pruebas aún porque viajó a Fuenlabrada. Entonces, en el día de hoy, le harán las pruebas pertinentes y tendremos un diagnóstico más claro de lo que tiene. Es algo muscular y, salvo milagro, no puede hacer nada. Viajó con el equipo, con lo cual, los servicios médicos se han apresurado para intentar hacer la prueba lo más rápido posible. Esperemos que, en el día de hoy, tengamos unos resultados. Esperemos que sea lo menos duradera posible y que la recuperación sea lo más pronto posible".

Fuenlabrada

Al analizar ese choque, reconoce que "Fuenlabrada hizo muchas cosas bien y tuvo mucho acierto. Sus primeros tiros anotados, en el tiempo muerto creo que era 8 de 11. Eso también te marca un poco porque tú tienes que remar mucho en ataque para intentar igualar ese marcador. Fuimos capaces, sobre todo en el tercer cuarto, de estar un poco mejor defensivamente en el sentido del desgaste. En la segunda parte ya se vio un poco que sus tiros ya no eran tan fáciles y creo que tuvimos bastante capacidad para controlar toda la toma de decisiones ofensivas. Ya no perdimos tantos balones y eso les permitió correr menos, les obligamos a jugar más situaciones de 5 contra 5 y creo que eso, al final, fue una de las razones por las que pudimos competir mejor".

Tampoco olvidó a uno de los destacados, Travis Munnings: "Lo que puede llamar la atención, a lo mejor, es su anotación del otro día, pero a mí eso lo que menos me llama la atención. Él, desde que ha venido, ha hecho su proceso de incorporarse al equipo, está preparado para jugar en las dos posiciones y cada semana le hemos ido pidiendo unas cosas y nos las ha ido dando. Defensivamente, tiene esfuerzo, mucho esfuerzo. Nos ayudan también en labores de rebote, nos está ayudando. Es lo bueno de tener muchos y muy buenos jugadores, que al final, cuando hay una situación en la que nos falta otro día Micah, que había sido el mejor en el último día que estuvo, pues el resto van aportando cosas suficientes para poder seguir compitiendo y ganando partidos".

Cartagena

Ahora afronta un "jornada entre semana, con muy poco tiempo para preparar el partido, cambio de entrenador y han cambiado su forma de jugar. Roberto ha llegado y están jugando situaciones que no jugaban antes, con lo cual, a nivel de scouting, para preparar en tan poco tiempo es más difícil. Han cambiado un poco su chip, su mentalidad. El otro día en Oviedo compitieron muy bien, apretaron mucho el balón, muchas situaciones de jugar un alto ritmo defensivo, en el sentido de los contactos, de presionar el balón y de no permitir situaciones liberadas de Oviedo. Y a la vez, también, creo que cuando no corren, están intentando jugar un ritmo de posesiones en las que quieren sacar las ventajas. Tienen cuatro o cinco situaciones bastante bien estructuradas, con lectura de donde están las ventajas".

"Evidentemente, el Cartagena que nosotros nos encontramos, aparte de que ya no tiene el entrenador cuando fuimos allí, pues han incorporado un jugador como (Kobe) Webster, que les está dando muchos puntos y más soluciones en el bloque directo. Es un equipo que no sé si es el típico partido trampa que se suele decir, porque ahora mismo hay cambio de entrenador, cambio de sinergias, de energía y de que ellos se enfrentan a un equipo que está arriba la clasificación, entonces que no tengan nada que perder y que eso se vuelva en nuestra contra. Vamos a ver si nosotros somos capaces de focalizar nuestro esfuerzo defensivo y mejorar algunas de las decisiones defensivas que, el otro día, no fueron muy continuas, pero hay un par de situaciones que queremos mejorar. Después, vamos a ver cómo seguimos creciendo en la dirección de Sergi (Quintela) y de Alonso (Grela)", comentaba.

Eso sí, sabe bien cuál es la principal amenaza: "(Vítor) Faverani es un jugador grande, con mucha experiencia, tiene muy buen poste bajo y tiene la opción del tiro de tres, que también a veces condiciona la defensa del bloqueo directo y la defensa del resto de jugadores. El perfil de los otros interiores que puedan jugar al cinco son distintos, es verdad que también pueden tirar de tres, pero es una fortaleza distinta en el sentido de conocimiento del juego y de generación de ventajas para anotar y para sus compañeros. No solo podemos focalizarnos en Faverani, porque creo que (Spencer) Svejcar está haciendo una gran temporada. Quizás el otro día estuvo un poco más gris, en el primer día de Roberto, pero junto a él con Webster. Creo que (Isaiah) Rivera ahora también, el otro día le vimos muy activo. Jugadores que tocan la pintura con balón y eso, con Faverani abierto, te obliga a tener que cambiar tus rotaciones. Es un jugador que condiciona mucho la defensa que tienes que proponer en el partido".

Derbi Ourense-Coruña

Por último, fue preguntado por el derbi entre el Ourense y el Coruña, que puede ser clave en la persecución del liderato, dejando claro donde está su foco: "Cartagena, Cartagena, Cartagena, Cartagena, Cartagena, para desayunar, para comer, para merendar y para cenar. Yo, primero que no tengo que decir nada al club, porque el club es muy consciente de cómo es la situación, la dificultad de esta liga y de cómo está apretada la liga. Y segundo, que nosotros no podemos hacer cosas que no dependan de nosotros, no podemos aquí hablar de 'y si'. Nosotros lo que tenemos que estar preparados es para afrontar un partido muy difícil después de jugar hace menos de 48 horas".