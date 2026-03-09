Así será la Vuelta a España femenina 2026: con cuatro etapas en Galicia y la subida a un coloso

El norte, gran olvidado en la edición de este año de La Vuelta a España masculina, será el gran protagonista en una La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es histórica, en la que se subirá por primera vez al mítico Angliru y en la que Galicia tendrá un gran protagonismo, y es que cuatro de las siete pruebas se disputarán en suelo gallego.

El recorrido oficial de la cuarta edición de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, que tendrá lugar entre el 3 y el 9 de mayo, se presentó este lunes en el auditorio municipal de Ribeira.

Como ya se conocía desde hace semanas, Galicia iba a coger el testigo de Barcelona e iba a ser sede de la salida oficial de la prueba femenina, pero faltaba conocer desde dónde.

Un recorrido por las cuatro provincias gallegas

Pues bien, La Vuelta femenina partirá en su primera etapa de Marín, desde donde las mejores corredoras del panorama internacional harán frente a una exigente etapa de 113 kilómetros que finalizará en Salvaterra de Miño, después de ascender dos puertos de 3ª categoría (Alto do Cruceiro y Alto da Portela).

Al día siguiente, las ciclistas abandonarán Pontevedra para trasladarse a Ourense, con una etapa de 109 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas que no contará con grandes puertos de montaña, pero que será igualmente exigente por el continuo sube y baja a lo largo de la carrera.

Perfil de la segunda etapa de La Vuelta a España femenina 2026 / La Vuelta

En la tercera etapa, las corredoras disputarán seguramente la etapa más tranquila en las carreteras gallegas con 121 kilómetros entre Padrón y A Coruña, sin grandes subidas y consagrada como la mejor oportunidad para las velocistas para hacerse con una victoria de etapa al sprint.

La última de las etapas en suelo gallego transcurrirá entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla. Serán 115 kilómetros exigentes, con un continuo sube y baja y hasta dos puertos de montaña de 3ª categoría (Alto de Oural y Alto de A Vacariza).

Perfil de la etapa 4 de La Vuelta a España femenina 2026 / La Vuelta

Etapa de transición

Tras abandonar Galicia, el pelotón disfrutará de la que será, a priori, la etapa más sencilla de esta edición entre León y Astorga. A pesar de tener que enfrentarse a dos puertos de 3ª categoría (Collada de Olleros de Alba y Alto de La Garandilla), los 119 kilómetros del recorrido no presentan grandes dificultades.

De Les Praeres a un verdadero coloso

Con todo, lo cierto es que parece que la ganadora de la Vuelta no comenzará a decidirse hasta las dos últimas citas, ambas en suelo asturiano y con dos grandes finales en alto.

En primer lugar, la subida a Les Praeres (Nava), un exigente puerto de 1ª categoría de 3,85 kilómetros y un desnivel medio del 13 por ciento y rampas extremadamente duras que llegan al 20 por ciento, servirá como antesala a la ascensión del Angliru en la última etapa.

Perfil de la etapa 6 de La Vuelta a España femenina / La Vuelta

Pero, sin duda, la etapa reina de este año será la séptima y última. Tras partir de Pola de Laviana y subir tres puertos durante 132 kilómetros, la cima del Angliru coronará a la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, campeona de las dos últimas ediciones (y segunda clasificada en la anterior).

Considerada como una de las cumbres más emblemáticas de la ronda española junto a los Lagos de Covadonga (fueron incluidos por primera vez en la prueba femenina en 2023), sus durísimas rampas, con máximas del 23% y una media del 9,7% durante 12,4 kilómetros, serán un duro y bonito desafío para todas las ciclistas del pelotón.

Siguiendo el ejemplo del Tourmalet

Con la inclusión por primera vez del Angliru en la prueba femenina, o la ya mencionada subida a los Lagos de Covadonga en 2023, la prueba española sigue el ejemplo de la cita más importante del mundo del ciclismo como es el Tour de Francia, que en los últimos años llevó al pelotón femenino a algunos de los lugares más icónicos de la carrera gala: la subida al Tourmalet en 2023, las 21 curvas de Alpe d'Huez en 2024, la Col de La Madeleine en 2025 o la subida este año al Mont Ventoux.

De cara a esta cuarta edición de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, vencedora del Tour de Francia el pasado año, parte como favorita en una Vuelta que contará un año más con la mallorquina Mavi García, bronce en el último Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta y que afronta su último año en activo.