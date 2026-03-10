La falta de apoyos impedirá a Luis Penido defender el título europeo

Luis Penido, junto con su equipo, toma la decisión de no defender su título en el Campeonato de Europa de Montaña tras no conseguir los apoyos económicos necesarios para afrontar este nuevo reto con garantías. Cabe resaltar que su escuadra fue el primer equipo gallego en alcanzar el título del Grupo 5.

"Muy a nuestro pesar, esta temporada 2026 no podremos pelear por revalidar el título europeo de montaña que conquistamos el año pasado. Hicimos todo lo posible, pero nuestro futuro se ve condicionado por las circunstancias y la falta de suficientes apoyos para afrontar este reto".

La calificación como Deportista de Alto Nivel, por el Consejo Superior de Deportes, tampoco se monetiza a corto plazo y no se pode afrontar un reto de este calibre con tanta incertidumbre. Enfrentarse a equipos profesionales sin un apoyo claro y con suficiente antelación para planificar la logística de diez pruebas en diez países diferentes de Europa, sería demasiado arriesgado para el club. Pese a ello, confirman que seguirán "abiertos a explorar nuevos retos deportivos en el horizonte con la lección aprendida de con quién no podemos contar".