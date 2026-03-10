Obradoiro
El Obradoiro confirma la lesión de Speight
«La evolución de la lesión marcará los plazos para su regreso a la dinámica del equipo», apunta el club
El Monbus Obradoiro confirmó este martes la lesión de Micah Speight después de que no disputase el último encuentro ante el Flexicar Fuenlabrada y que le impedirá medirse al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB en Sar. El club confirmó que el jugador sufre una microrrotura en el vasto medial del cuádriceps izquierdo, la cual se produjo en el entrenamiento del pasado viernes.
Desde la entidad no han marcado una fecha estimada de recuperación, señalando que «la evolución de la lesión marcará los plazos para su regreso a la dinámica del equipo». La misma, podría alargarse algunas semanas. Eso sí, en el comunicado que ha publicado el Obradoiro apuntan que «el jugador ya ha comenzado el correspondiente proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club».
Así, Sergi Quintela y Alonso Grela serán los responsables de tomar sus minutos para dirigir al equipo cuando Léo Westermann precise de un descanso.
