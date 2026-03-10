El Obradoiro humilla a un impotente Cartagena

Victoria sin oposición para el Monbus Obradoiro por 101-49 ante un Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB que no propuso nada y nunca fue una amenaza real. El encuentro fue un paseo para el equipo de Diego Epifanio, que no tuvo piedad ante el penúltimo clasificado, incapaz de generar daños a una sólida defensa santiaguesa que los forzó a tomar muy malos tiros. Además, los locales tuvieron un dominio abrumador en el rebote. Ahora les queda esperar el resultado del derbi entre el Cloud.gal Ourense Baloncesto y el Leyma Coruña de este miércoles, a las 21 horas.

Primera posesión local y Westermann se lanzó a postear a Martín, sacando la falta para sumar dos tiros libres. A partir de ahí, llegaron las imprecisiones en tiros y pases de ambos bandos. Lo solucionaba el francés, sacando bajo la canasta del Cartagena para encontrar el dos más uno de Barrueta. Erraba el adicional, pero el rebote era compostelano y metía la bomba el alero (6-0). Rivera, al fin, estrenaba a los suyos bajo el aro. Pero tenían problemas en el rebote en su aro los visitantes y Barcello castigaba de nuevo con otra bomba. Faverani sacaba el dos más uno de Dos Anjos, sin el adicional (8-4). Seguía penalizando el Obra en segundas oportunidades y llegaba el triple de Barrueta.

Tras otro rebote ofensivo, Dos Anjos dejaba el gancho (13-4) para el tiempo de Roberto Blanco. Cuatro rebotes ofensivos de Obra por tres del Cartagena, mientras que al revés cinco y tan solo uno visitante en ataque. Westermann cometía otro error y salía por Quintela. Acto seguido, mate en solitario de Dos Anjos y Galán finalizaba un gran pase aéreo (17-4). Domenech, de tres, destascaba la ofensiva visitante. Pero el rebote seguía siendo sangrante y Galán castigaba bajo el aro (19-7). Y con la segunda unidad, se mantenía la buena defensa y Andersson, de tres, ponía el 22-7. Hasta sacaba una falta en ataque Quintela, que posteriormente finalizaba Kravic con un gran mate a una mano, al que seguía otro de Andersson, cerrando el cuarto con el 26-7 tras una gran defensa.

Arrancaba el segundo con Kravic revolviéndose como un'jabalí' bajo el aro para poner la primera. Entraba por él Etxeguren, aplaudido por Sar. Seguía el dominio local. Triple de Munnings y Andersson, tras robo, conseguía ir a la línea de personal para sumar dos (33-7). Domenech volvía a ser el encargado de dar el toque de atención de los suyos, con otro triple. Ya doblaban los locales en el rebote, con 20 totales. El Obra, sin oposición, seguía ampliando distancias ante un impotente Cartagena. Era la crónica de una muerte anunciada.

Seguían dos tiros libres para Barcello, infalible, y Barrueta sumaba bajo el poste (37-10). Inlcuso Westermann le señalaba a Etxeguren, sin esconderse, a donde debía dirigirse para asistirlo en otro mate (39-10). Idehen ponía un punto desde el tiro libre que, ante la humillación, casi parecía motivo de celebración para los suyos. Por probabilidad, pese a estar punteado, Martín terminaba metiendo un afortunado triple agotando posesión (42-14). Le daba continuidad Faverani, con dos tiros libres. Rápidamente, respondía Barcello a media distancia, aunque Rivera mantenía la dinámica con una penetración. Contestaba del mismo modo Grela y caía el triple liberado de Barrueta (49-18), Trataba de maquillarlo Faverani, con otros dos puntos desde la línea de personal. Se lo negaba Barcello, pagando con la misma moneda y cerrando la primera parte 51-20.

Regresaban los dos equipos a pista y la primera era local, más tres de Barrueta. Respondía Domenech, lo único 'funcional' en el equipo de Blanco. Repetía el alero visitante, ahora bajo el aro, y Dos Anjos machacaba un balón que casi se sale (56-25). Seguía Domenech tirando del carro con otro triple. Galán también se animaba por fuera y, poco después, finalizando tras pase aéreo. Estaba siendo un paseo y Kravic acudía a los tiros libres. Sin error. López se colaba para adentro y mantenía cierta consistencia ofensiva en los visitantes. Al igual que el pívot compostelano, con un dos más uno al que le faltó el tiro libre. Pero le sacaba otra falta a Faverani y ahora no fallaba ninguno (67-30).

Rebajaba un poco el ritmo en defensa el Obra e Idehen finalizaba solo bajo el aro. En ataque sí que no paraba la sangría, con un dos más uno efectivo de Andersson. Rivera colaba un triple y el sueco del Obra repetía con dos puntos bajo el aro. Brito conseguía otros tantos en contraataque y llegaba el tiempo de Blanco (76-35). Cerraba el cuarto el triple de Munnings.

Último acto, sin nada que jugar ya. Webster entraba con triple y Munnings también se animaba por fuera. Bandeja, levemente defendida, de Brito y Quintela se estrenaba con bandeja tras contraataque. La defensa local seguía 'barriendo' al Cartagena y castigando seguía el dominio reboteador. Entraba innecesariamente Westermann, que con el partido 'muerto' podría descansar y que Grela tuviese más minutos y, de hecho, terminaba entrando por le francés. Pero ya nada importaba, solo llegar al final para saber el marcador del triunfo, que fue de 101-49.