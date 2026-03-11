El Squash Santiago, una sede internacional en Milladoiro

Durante el pasado fin de semana se disputó en el Squash Santiago de Milladoiro la I prueba del Circuito Internacional Xunta de Galicia 2026, torneo puntuable para el ranking mundial de la PSA (Asociación Profesional de Squash).

De viernes a domingo se pudo disfrutar de un squash del más alto nivel, con jugadores locales como Arón Astray, que consiguió el subcampeonato, Pascal Gómez, que fue semifinalista, y Víctor Reguera y Fernando Ferrer, cuartofinalistas.

Además de estos jugadores, hay que destacar la presencia del catalán Hugo Lafuente, que se llevó la victoria final en un partido de gran calidad y emoción ante el santiagués Astray.

Entre otros, participaron los jugadores argentinos Francisco Alfonso, Federico Alfonso, Gonzalo Gallardo y el catalán Cristian Romero, número dos del torneo.

Este circuito se llevará a cabo desde este mes de marzo hasta diciembre, y constará mínimo de 6 pruebas 'satélite' con dotación económica de 1.000 dólares por torneo y 4 pruebas Challeger 3, con 3.000 dólares por torneo, que serán dos masculinas y dos femeninas. Todas las pruebas se celebrarán en el Squash Santiago y la encargada de la organización será la Golán Squash Academy.

El objetivo es que los jugadores gallegos y españoles puedan jugar más torneos internacionales sin tener que desplazarse excesivamente fuera de España, disfrutando de partidos de alto nivel competitivo con jugadores internacionales durante toda la temporada.

Durante esta primera prueba también se organizó un clínic de entrenamientos para los jugadores del club, a la que asistieron más de 20 jugadores entre júniors y adultos. Después de los entrenamientos pudieron presenciar los partidos del PSA.

Jesús Souto y el valenciano Álex Garbí fueron los encargados de impartir este curso. Y el sábado a la noche se realizó una cena para los jugadores en la Pensión Parrillada As Brasas, que fue colaborador de esta primera prueba.