Europa League
El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos
EFE
El Betis perdió 1-0 en el campo del Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, al encajar en el minuto 88 un gol de penalti, convertido por el argentino Vicente Taborda, tras no saber aprovechar la superioridad numérica de la que gozó durante casi media hora por la expulsión del local Zaroury (m.59).
El Betis, que en la primera mitad dominó y generó más peligro que un conjunto griego muy sólido atrás, apenas tuvo ocasiones claras en la segunda ante un rival que se defendió a la perfección, incluso cuando se quedó con uno menos en el 59, aunque luego se recuperó el equilibrio numérico al ser expulsado Diego Llorente en la acción del penalti, revisado por el VAR y por el árbitro en la pantalla a pie de campo, que le valió el triunfo al Panathinaikos con el gol de Taborda en el 88.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- Del Benidorm Fest a la verbena gallega: El Combo Dominicano recupera a su estrella
- Una pasarela salvará la senda entre Milladoiro y la Intermodal de Santiago