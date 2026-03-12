El Compostela acusa la ausencia de Goris

La SD Compostela anunció en el día de ayer que Joaquín Goris sufre un desgarro parcial en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, lesión que le mantendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego. La ausencia del centrocampista, inédito desde el choque frente al Céltiga en San Lázaro, ha coincidido con un evidente bache de resultados del conjunto picheleiro, que desde la caída del dubrés solo ha anotado un tanto y únicamente ha sumado un punto en los tres partidos disputados lejos de casa.

Goris se lesionó en el último entrenamiento antes de la visita compostelanista al Silva en A Grela. Secho Martínez explicó entonces que el jugador había sufrido un esguince en su rodilla derecha, un diagnóstico que las pruebas médicas posteriores confirmaron como un desgarro parcial del ligamento interno. En este tipo de lesiones, los plazos de recuperación dependen de la evolución del futbolista aunque suelen oscilar entre las tres y las seis semanas de baja.

Un contratiempo inesperado para Secho y los suyos que han acusado la ausencia del joven centrocampista. En su primera temporada como jugador del primer equipo, Goris venía siendo una pieza fundamental en el juego del equipo santiagués. Como enlace entre la base de la medular y la zona ofensiva, el ex del Sigüeiro acumula hasta la fecha 884 minutos en 16 partidos.

Sin él sobre el césped, el Compostela ha confirmado una crisis que arrastra desde el comienzo de la segunda vuelta. Después de encajar la primera derrota de la temporada, ceder un empate en casa y vencer al Céltiga, el cuadro capitalino encadena tres partidos sin vencer —un empate en Cambados y dos derrotas frente a Silva y Lugo B— coincidiendo con la salida de Goris del equipo.

En el apartado ofensivo, la ausencia del dubrés deja un balance preocupante. Sin ser un atacante al uso, Goris había consolidado su rol como conector y pasador en el centro del campo, aportando dinamismo y ritmo al planteamiento del bloque santiagués.

Goris protege el balón ante el Silva. / Jesús Prieto

Su movimiento constante, su facilidad para controlar de forma orientada y su clarividencia entre líneas hacían del canterano un elemento clave para descongestionar los comunes atascos picheleiros.

En momentos de mayor dificultad para el equipo, como el que atraviesa actualmente el cuadro picheleiro, es cuando más se nota la ausencia de un perfil como el de Goris. Su lesión unida al bajón de pilares ofensivos, como Maceira o Charly, ha provocado una ineficiencia de cara a puerta sin precedentes durante el curso.

Tras anotar en todos los partidos de la primera vuelta, la esedé está mostrando su peor cara en el apartado realizador, con únicamente cinco goles en los últimos seis partidos.

Un dato que se agrava lejos de San Lázaro donde el cuadro santiagués apenas ha visto portería en una ocasión en la segunda vuelta. El solitario tanto blanquiazul —única diana convertida durante la ausencia de Goris— fue obra de Cañizares y llegó desde el punto de penalti. Y es que el equipo no anota de jugada abierta a domicilio desde la jornada 16 (11/01), en la victoria por 0-2 frente al Estradense.

Pese a la baja del centrocampista, el Compostela cuenta con una plantilla con recursos suficientes para reponerse a contratiempos como este y con el potencial de remontar la mala racha que actualmente atraviesa.

Pero el calendario tampoco pretende dar tregua, ya que este sábado, a las 18.00 horas, el conjunto picheleiro inaugura una semana de máxima exigencia en la que tendrá que hacer frente a tres rivales de mucho nivel. El primero, el Alondras, buscará refrendar su candidatura a los playoffs a costa de un tocado líder.

A mayores, un duelo entre semana en Barbadás y un duro choque frente al Racing Villalbés como local determinarán el futuro de una esedé que afronta una lucha de tú a tú ante el Arosa donde cada punto y cada victoria serán clave para lograr el objetivo final: el ascenso directo.