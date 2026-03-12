Secho exige más solidez al Compos: "Nos están penalizando goles muy evitables"

Sin margen de error y con la urgencia de dejar atrás una mala racha que se prolonga desde el comienzo de la segunda vuelta, la SD Compostela afronta este sábado (San Lázaro, 18.00) un nuevo examen en su feudo frente al Alondras CF. El equipo dirigido por Secho Martínez encara el tramo decisivo de la temporada después de sufrir un duro golpe a su estabilidad emocional al perder una amplia ventaja como líder. La esedé alcanzó el ecuador del curso con una renta de diez puntos sobre sus inmediatos perseguidores, Somozas y Racing Villalbés, un margen evaporado por el Arosa, que a falta de once jornadas iguala a puntos con los capitalinos, que compiten ya sin red de seguridad.

Una lucha reservada a los dos colosos de la competición, los cuales competirán entre sí por el ansiado premio del ascenso directo. En este contexto, donde cada partido es una final y cada punto es oro, el Compos recibe al Alondras en su regreso a San Lázaro después de encadenar tres tropiezos a domicilio de forma consecutiva.

En el apartado de bajas, Secho rescata efectivos aunque mantiene ciertas dudas físicas que ya condicionaron el planteamiento picheleiro en Lugo. "Recuperamos a Diego (Uzal)", comenta el preparador que mantiene las bajas de Goris y Baña e incógnitas en torno a futbolistas pendientes de evolución como Maceira o Cañi: “Creemos que podrían llegar y podremos contar con la mayoría. Quizá la duda que tenemos menos clara es la de Charly”.

Una oportunidad de dejar atrás una situación crítica, la cual alcanzó su punto más álgido tras la derrota frente al Lugo B en la que el equipo se mostró superado y por momentos dominado. "Ellos estuvieron bien, creo que hicieron un buen partido y nosotros podemos hacerlo mucho mejor", analiza Secho sobre un encuentro que se decidió en una acción prevista: "Mateo llegó en una entrada de segunda línea, algo que teníamos trabajado".

Más allá del tanto recibido contra el filial albivermello, el técnico compostelanista advierte sobre las concesiones defensivas en oportunidades eludibles: "Nos están penalizando mucho y nos llevan haciendo goles muy evitables durante toda la temporada”. Una llamada de atención a sus futbolistas que, a pesar del trabajo centralizado en corregir estas situaciones, siguen cometiendo errores que cuestan puntos.

Del mismo modo, la escasa producción de los blanquiazules preocupa a su entrador que admite que "tenemos que poner el foco en subir el volumen ofensivo". Pese al bache en la realización, Secho confía en el resurgir de los suyos, especialmente de sus hombres de ataque: "Creo que Adrián (Armental) aún tiene que alcanzar cierto número de goles, creo que Parapar tiene que llegar a un cierto número de goles, creo que Cañi va a hacer también un cierto número de goles, creo que a Jorge (Maceira) todavía le quedan por hacer goles".

"Vamos a poner el foco fuerte ahí, incluso si tenemos que estar desequilibrados en otra faceta que no sea esa. Creo que eso nos ha agrupado, nos ha colocado ahí arriba y creo que por ahí es por donde tenemos que ir, cuidando también los matices para evitar esas concesiones", manifiesta el sonense consciente de la calidad de su plantilla.

Vuelta a casa

Una larga lista de aspectos a mejorar que tendrá este sábado, a las 18.00 horas, una prueba puntuable de vital importancia. Angustiado por los últimos resultados a domicilio, el Compostela regresa a San Lázaro con el objetivo de retornar a la senda de la victoria. Con tres derrotas y un empate en sus cuatro visitas más recientes, el compromiso ante el Alondras en su feudo aparece como un absoluto respiro para un cuadro picheleiro que presume de un magnífico balance como local de 9 victorias y 2 empates en 11 encuentros.

Consciente de ello, Secho Martínez deja claro que el objetivo es seguir fuertes en casa y mantener la confianza en el trabajo: "Ahora mismo tenemos que centrarnos en mejorar nuestro juego, en coger confianza. Yo lo tengo claro: vamos a persistir, vamos a insistir, vamos a buscar soluciones y creo que ese es el camino".

La situación ha empeorado pero el técnico mantiene la esperanza. "Rendirse no entra dentro de nuestro vocabulario. Tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo y creo que todos estamos unidos. Entre todos vamos a pelear desde donde estamos ahora", sostiene el míster. Su experiencia y las inclemencias del fútbol no le permiten relajación alguna ante la situación actual, donde cada detalle cuenta en la lucha por la primera plaza.

Enfrente, el Alondras visita la capital gallega en sexta posición —con 34 puntos— y con una racha de cuatro partidos sin perder. "Un equipo que propone y que tiene jugadores para intentar controlar el partido. Es un equipo que con la pelota va a tratar de hacer cosas, que va a tratar de tener porcentajes de posesión altos", explica Secho.

Luismi, jugador del Alondras, ante el Estradense. / Gonzalo Núñez

Un planteamiento diferente a lo que se suele encontrar el Compos en sus partidos en casa. Sobre su rival, el entrenador blanquiazul también destacó varios nombres propios: "Está Luismi, que es un delantero que puede ejercer de segundo punta; Lucas Camba, un jugador que aparece mucho por dentro; Kopa, Adri Cruz, Abel… tienen un buen equipo".

En definitiva, el Compostela se medirá a un conjunto atrevido que "te disputa el balón, que intenta eliminar tus presiones, que intenta llegar y que también intenta correr a la contra". Una final —como el resto de jornadas restantes— para el cuadro de Secho Martínez que, tras encadenar tres tropiezos consecutivos a domicilio, espera ver una versión mejorada de los suyos coincidiendo con su vuelta a San Lázaro.