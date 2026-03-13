El Obradoiro se mide a un Alicante con novedades "ACB o con experiencia en NBA”

La siguiente cita del Monbus Obradoiro los lleva a visitar el feudo del HLA Alicante, este domingo a las 12.30 horas, en lo que promete ser un exigente duelo para mantenerse en la persecución del Leyma Coruña, que se mide al inmediato perseguidor de los compostelanos, un Súper Agropal Palencia que ejercerá de local (sábado a las 19.00 horas). Eso sí, Diego Epifanio tiene el foco puesto en lo que depende de su equipo y solo piensa en el complicado choque que les espera.

El técnico anunciaba que Micah Speight “viajará seguro, otra cosa es saber si puede jugar, pero viajará con la expedición. Iremos los 13 jugadores a Alicante. Pero no ha podido entrenar aún con el grupo”.

También habló sobre la evolución de Goran Huskic y Olle Lundqvist, ya que a ellos “les queda muchísimo. Esos ni viajan. Siguen su proceso. No están cerca de reaparecer, lo que sí, es que están haciendo un muy buen trabajo”. Pese a todo, el pívot ya señaló recientemente que la meta está en tratar de llegar a final de temporada.

A la hora de hablar de su próximo duelo, ante el Alicante, tiene el ojo puesto en las novedades: “Tiene tres nuevos jugadores. Con experiencia en ACB o con experiencia en NBA. Osea, ha cambiado un poco su roster a nivel de jugadores que tienen muchos puntos, buen porcentaje de tres y lectura de juego. Han cambiado un poco eso y han obligado a expandir más el equipo. Tienen mucho peligro, sigue siendo una plantilla que ahora tiene siete jugadores que están por encima del 36 por ciento en tiros de tres. Eso es lo que les ha dado”.

“(Yasiin) Joseph es un jugador que toca mucho la pintura y que dirige bastante bien. Pueden jugar lo mismo con (Michael) Torres y con él. (Jordan) Bone es un jugador de clutch. Tiene muchos momentos en los que puede meter canasta con el balón en las manos, sin necesidad de que el resto haga muchas cosas. (Sander) Hollanderses es un tirador y, aparte, el otro día demostró que también puede poner el balón en el suelo, porque el dos más uno les permite en el último partido, gracias a su penetración, poder sacar el partido después de unas acciones de acierto y de mucho trabajo del rebote ofensivo”, añadía.

De Cartagena rescata la capacidad de sus hombres de mantener el ritmo: “Es una de las cosas muy buenas que tiene este equipo, que en los partidos en los que todo el mundo piensa que tenemos que ganar y que vamos a ganar, pues el equipo no baja los brazos, que sigue trabajando. Da igual quién esté en el campo, nos tiramos a por el balón al suelo. A veces puede parecer que es fácil, pero no lo es. Sobre todo, lo que no tiene que ser es pensar que somos infinitamente superiores a los rivales”.

“Estamos trabajando muy bien y tenemos que estar preparados para manejar partidos en los que el marcador sea a favor, porque hay un average general que es importante, un rendimiento colectivo que es importante y, lo que dije, tenemos que controlar los minutos, los esfuerzos y los golpes que se puedan llevar nuestros jugadores. El rato que estén en la pista tiene que ser de máxima exigencia y eso es lo que los chicos, desde el primer día, están demostrando. También tenemos que saber llevar partidos en los que el marcador no sea favorable. En esas cosas trabajamos para que, mentalmente, seamos sólidos en cualquier escenario”, sostenía.

Entre las claves en su visita a Alicante, lo primero es “controlar a sus manejadores. Son jugadores que generan mucho para anotar con el balón, en el pick and roll, en uno contra uno, atacar el rejet y todo lo que sea pisar pintura para anotar ellos o para generar ventajas para el resto. Luego, evidentemente, la figura de Kevin Larsen, que sigue siendo, a nivel numérico, el mejor y sigue teniendo un gran impacto en la competición. Kevin no solamente es peligroso porque mete puntos, lo es porque genera también para sus compañeros. Hay que ser capaces de controlar a Kevin en el poste bajo, todo lo que genera alrededor del pick and roll, los manejadores, como os he dicho antes, y lo que es capaz de generar Kevin cuando recibe, o la generación de espacios que provoca su forma de jugar el bloqueo directo”.

“Hemos dicho antes, siete jugadores están por encima del 36 por ciento y cuatro están por encima del 41. Eso hace que, lo que generan los jugadores con balón, pues te obliga a defender de una determinada manera y después nos obliga también a reaccionar, una vez que la propuesta defensiva les obliga a ellos a pasar el balón fuera. Tenemos que estar muy preparados para defender todo lo que tiene que ver con sus jugadores de spot up, de tiro de tres y de close out. Hay dos o tres jugadores muy importantes en el close out, tanto estadísticamente como visualmente, en el sentido de que son jugadores que atacan el close out. Entonces, todo eso nos va a obligar a mucho desgaste físico, de comunicación y, sobre todo, nos tiene que preparar para que, en caso de que fallen, que no nos cojan el rebote. Entonces, en sus puntos fuertes, aparte de esos tres, está también el rebote, que es lo que creo que les hizo ganar el partido en Mallorca”, remarcaba.