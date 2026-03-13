Unai Larrañaga, de Dumbría a rival del campeón de la Champions y del Mundo

Unai Larrañaga acaba de hacer historia en la CEV Champions League con el Club Voleibol Guaguas al ser el primer equipo español que accede a los cuartos de final del torneo por segunda vez desde la remodelación de la competición. El líbero no deja de cumplir sueños en una carrera inimaginable, saliendo desde Dumbría para llegar a competir al máximo nivel europeo y ser internacional con España. Un jugador hecho a sí mismo, que ha ido superando etapas progresivamente hasta llegar a competir con lo más selecto del voleibol.

Él mismo expresa lo que supone este último hito con los canarios: «Lo primero que siento es orgullo. Lo segundo, mucha felicidad por lo que se consigue. Si me pongo a mirar a diez o quince años atrás, en Dumbría, y en donde estoy ahora... hay mucho trabajo detrás».

Y es que en esa etapa pasada no podía esperarse todo lo que llegó y «ni siquiera me imaginaba profesionalmente en el voleibol». Pero fue un proceso natural en el que «quemas etapas, con situaciones que te llevan a firmar tu primer contrato profesional y la llamada de la selección, que fue un punto de inflexión. Fue de forma muy gradual, poco a poco y sin ningún salto increíble. Ahora, con el paso del tiempo, lo pones más en contexto». Cabe destacar que del Dumbría pasó al Emevé de Lugo, al Textil Santanderina, al Melilla y, finalmente, al Guaguas.

Tampoco quiere poner en la balanza sus inicios con lo actual, ya que «sería injusto, porque el Dumbría tiene las posibilidades que tiene y es difícil de comparar». Y es que en el Guaguas la meta es «ganar todo a nivel nacional y competir hasta donde se pueda a nivel internacional». «Son objetivos muy distintos. Aquí hay muchas ayudas para el club, que para España está muy bien, pero compitiendo en la Champions te enfrentas a equipos de diferentes ligas, de otros países donde el voleibol tiene mayor repercusión», desgranaba.

Pese a todo, el ‘músculo’ del Guaguas lo ha llevado a medirse al Perugia, vigente campeón de la Champions y del Mundo, al que ya se midieron: «Ya tuvimos la suerte de enfrentarnos a ellos en grupos. De hecho, en la isla fuimos al tie break. Ahora, nos encontramos otra vez. El valor de la victoria es altísimo, porque nos llevaría a la Final Four. Estoy muy satisfecho, porque no se juega con ellos y por esto todos los días. Tengo muchas ganas».

Pero no solo los rivales son la crème de la crème: «Con la llegada a Guaguas, compartes vestuario con gente top. El mayor caso es el de Osmany Juantorena, de los mejores del mundo. Pero es igual de impactante el resto de la plantilla. (Nico) Bruno, (Martín) Ramos y (Tomas) Rousseaux... es llegar a un vestuario con gente que lo ha ganado todo y que compite por todo».

Y, pese a estar en la élite, no se olvida de «lo bien que lo pasaba en Dumbría, que era más un hobbie». «Me acuerdo de los increíbles compañeros que formaron parte de mi aprendizaje, cada fin de semana disfrutando y mejorando progresivamente. Hasta el punto de que llegamos a ascender a Superliga 2 y a acoger una Copa Príncipe. También tengo presentes a los grandes compañeros de la selección gallega. Fueron momentos únicos, tanto los buenos como los malos. Todos han formado parte de donde estoy ahora», apreciaba.

Unai no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar su «más sincero agradecimiento» a todas las personas de Dumbría y Galicia que lo felicitan por sus éxitos. «Siempre andan pendientes, sobre todo me fijo en los comentarios en redes sociales o por mis padres. Mucha gente le traslada sus felicitaciones a ellos porque saben que me lo van a decir».

Finalmente, habló de ser internacional con España, cuya primera palabra que tiene en mente al pensarlo es «orgullo». «Representas a todo un país. Es mucha responsabilidad y cualquier jugador sueña con ser llamado. Por suerte o lástima, no muchos llegan», analizaba el jugador.

«En Europa están las mejores selecciones, las campeonas del Mundo y olímpicas. Con España estamos intentando avanzar más cada año en el ránking, que es lo que te da acceso a los Juegos Olímpicos, al Mundial o al Europeo. Este verano nos estamos enfocando en el Europeo», concluía.