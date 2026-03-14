El Compostela recupera la sonrisa a costa del Alondras
El cuadro picheleiro superó en sensaciones y resultado a su rival en su regreso a San Lázaro (3-0)
Maceira, por partida doble, y Parapar anotaron los goles
San Lázaro como mejor antídoto a los problemas de este Compostela. Después de sufrir tres tropiezos a domicilio de manera consecutiva, el equipo de Secho Martínez regresó a su feudo después de un mes de visitas desafortunadas para sumar tres puntos vitales en la lucha por el ascenso directo. La esedé volvió a convencer y venció al Alondras (3-0) gracias a un doblete de Maceira y un tanto de penalti de Parapar.
Sin su entrenador en el campo —sancionado por acumulación de tarjetas—, no optó por excesivas revoluciones el Compos, destacando la introducción de Maceira, suplente en Lugo debido a unas molestias, y la posición de Riki Mangana, instalado en el lateral derecho en detrimento de Valín. Por su parte, Rafa Villaverde apostó por un planteamiento valiente de partida, con Lucas Camba y Luismi como interiores y con Yelco en la punta de lanza.
Ambos conjuntos arrancaron fieles a sus ideas, con la intención de dominar a través de la posesión de balón. Esta pelea por imponer su filosofía generó espacios constantes y un contexto idóneo para la aparición de los futbolistas ofensivos. Pero fue el Alondras el encargado de abrir el capítulo de las ocasiones con un remate clarísimo de Luismi desde el punto de penalti que desbarató Cobo con el pie. Perdonaban los cangueses.
Una ocasión clamorosa, de esas que en otros escenarios —en O Barco, en A Grela o en Lugo— hubiese acabado en el fondo de la red, pero que en San Lázaro actuó como telonero del golpe compostelanista. Ya que en la siguiente jugada, Armental desbordó por banda izquierda para servir a placer a Maceira su décimo primer gol del curso (8’).
Premio insuficiente para el cuadro local que, nada más reanudar el duelo, tuvo en los pies de su goleador el segundo de la tarde. Solo ante Brais, probó Maceira con una ‘picadita’ que terminó en nada tras la aparición de Víctor Cortegoso en el segundo palo.
El Alondras, obligado a reaccionar, comenzó a gestionar más volumen de posesión ante un cuadro local bien plantado en defensa. Frente a las dificultades para desbordar el sistema blanquiazul, los tiros lejanos surgieron como una opción recurrente para los atacantes morracenses que probaron la eficiencia de Cobo en varias acciones.
Un chut de Camba que terminó en saque de esquina tras semifallo del meta catalán y un fuerte disparo de Guime desde el costado izquierdo inquietaron tímidamente a un equipo picheleiro que resistió el empuje sin problemas. Sin más oportunidades reseñables y con el Alondras, motivado por el resultado, asumiendo un grado más de control se llegó al descanso.
Después de la reanudación, el Compostela replicó su idea inicial decidido a golpear de nuevo. Y así fue. A los cinco minutos del segundo acto, Armental volvió a encontrar el espacio en el costado derecho donde sobrepasó a Guime, que superado cometió claro penalti sobre el extremo ribeirense. Parapar asumió la responsabilidad y, con engaño incluido, superó a Brais para poner el 2-0 en el marcador (50’).
El tanto imposibilitó cualquier tipo de tentativa rojiblanca de igualada tras el descanso y comenzó a dejar decantado el duelo. Influenciado por la diferencia en el luminoso, el cuadro local asumió el mando total ante un Alondras incapaz de infligir daño real. Mientras, el Compos a lo suyo. La conexión entre Armental y Maceira, la misma que había generado el primer gol de la tarde, produjo la sentencia mediante una asistencia de ‘cuchara’ de Adrián y un cabezazo inapelable del ariete vigués (67’).
Con el partido controlado, el Compos movió el banquillo en busca de fortalecer su centro del campo. La entrada de Jorge Valín, que dio paso a Uzal a la medular, y de David Rosón aportaron aire fresco al equipo, así como mayor presencia física en la zona central. También gozaron de la oportunidad Zuba, completando su segundo partido del curso, y el canterano Lucas Besada.
El 3-0 era una realidad. Los tres puntos eran para el Compos e incluso la portería a cero parecía estar asegurada ante la escasa producción ofensiva del rival. Pero a falta de cinco minutos para el final, el colegiado vio penalti en una disputa entre Unai Peón y Lucas Camba. Resignado a conceder, Cobo apareció salvador, adivinando las intenciones del lanzador rojiblanco y aseguró el partido perfecto para el cuadro local.
Una victoria clave tanto para la situación clasificatoria como para el aspecto mental del equipo después de tres tropiezos consecutivos. En definitiva, un regreso perfecto a su feudo, que nuevamente actuó como refugio, con buenas sensaciones, goles y tres puntos valiosísimos.
Ficha técnica:
SD Compostela (3): Álex Cobo; Riki Mangana, Diego Uzal, Pablo Crespo (Zubanovic, m. 78), Damián Noya; Unai Peón, Samu Rodríguez (Jorge Valín, m. 76); Parapar, Guisande (David Rosón, m. 76), Armental (Cañizares, m. 78) y Maceira (Lucas Besada, m. 84).
Alondras CF (0): Brais Pereiro; Victor Cortegoso (Iker Barreiro, m. 76), Diego Rodríguez, Kopa, Jorge Guime; Álex Ubeira (Joel Rocha, m. 67), Lucas Camba, Luismi (Adri Hernández, m. 67); Adri Cruz (Javi Pereira, m. 53), Yelco Alfaya (Manufre, m. 46) y Aitor Aspas.
Goles: 1-0 (m. 8), Maceira; 2-0 (m. 50), Parapar; 3-0 (m. 67), Maceira.
Árbitro: Marcos Padín Pita (Colegio ferrolano). Amarillas en el Compos a Crespo (m. 42); y en el Alondras a Jorge Guime (m. 49) y a Diego Rodríguez (m. 74).
Estadio: Verónica Boquete de San Lázaro (896 espectadores).
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