ATLETISMO
Javi Cancela se proclama campeón de España en 60 metros lisos
El santiagués se hizo con la medalla de oro en la categoría máster 35 con un tiempo de 7.08
Se quedó a una milésima de subir al podio en la prueba de 200
El atleta santiagués Javi Cancela Sánchez se proclamó el pasado fin de semana en Antequera campeón de España máster 35 en 60 metros lisos en un campeonato que, según explica, fue especialmente competitivo. En la prueba partía prácticamente igualado en marca con otro de los grandes favoritos, Alberto Muñoz, con un registro de 7.09.
En la pista cubierta de la localidad andaluza, Cancela pasó sin problemas en semifinales con un tiempo de 7.18 e hizo gala de su buena condición y estado físico para imponerse en la prueba clave (7.08). «Sobre el papel estaba claro que el que fallase lo más mínimo se quedaba sin el oro», explica el santiagués, el cual superó a su rival en un desenlace muy ajustado.
Un título de gran valor que lo eleva a la élite veterana del atletismo nacional. Cancela compite en la categoría máster 35, que agrupa a atletas de entre 35 y 39 años. Además el sistema de categorías del atletismo incluye divisiones como sub 18, sub 20, sub 23 o absoluta.
A milésimas, concretamente a una, estuvo el velocista gallego de colgarse su segunda medalla en el Nacional. Además de participar en 60 lisos, Cancela participó en la prueba de 200 metros donde se quedó muy cerca de subir nuevamente al podio. Con una marca de 23.40 segundos, el atleta finalizó en cuarta posición a tan solo una milésima del top 3.
Un registro que para el propio Cancela estuvo condicionado por la distribución de las mangas en la ronda clave. El santiagués actuó en la final B, la cual ganó, y donde la falta de rivales reales afectó a su marca final: «Con referencia probablemente habría podido rascar algo más».
Afincado en Valencia, el deportista picheleiro compite para el Club de Atletismo Narón, organización en la que dio sus primeros pasos en el mundo del atletismo y con la que, a día de hoy, sigue sumando logros. Cancela también formó parte del Club Atletismo Santiago de su ciudad natal, además de competir en el prestigioso Fent Camí Mistala, uno de los clubes más potentes del panorama nacional.
Una larga trayectoria que ahora presume de una hazaña más. A pesar del oro en el campeonato de España, Cancela sigue enfocado en sus próximos retos. De cara a los próximos meses, Cancela centrará sus esfuerzos en los 100 metros lisos, su especialidad principal.
En el mes de mayo, Javi dará comienzo a la liga junto al Atletismo Narón sin cerrar la puerta a posibles participaciones en pruebas del calendario nacional. Una de las citas que tiene ya marcada en rojo es el Campeonato Gallego absoluto al Aire Libre, que se disputará el 20 de junio en una fecha aún por designar.
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