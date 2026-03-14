Fórmula 1
Nuevo varapalo para Carlos Sainz en China: "Se puede hacer largo el año"
El piloto madrileño marcó una buena vuelta al volante del FW48 durante la primera sesión de la 'qualy', pero no fue suficiente para poder lograr el pase a Q2 y partirá decimoséptimo en carrera
Queralt Uceda
Nuevo fin de semana desastroso para los pilotos españoles en Fórmula 1. No se esperaba un giro de los acontecimientos respecto a lo sucedido en Albert Park (Australia), pero lo cierto es que tanto Aston Martin como Williams siguen estando muy lejos de ser competitivos. El inicio de temporada tanto como para Fernando Alonso como para Carlos Sainz se plantea muy complicado, pero aún así el madrileño no tira la toalla y se queda con lo positivo.
A lo largo del fin de semana, Sainz ha dado todo de sí para llevar el FW48 hasta lo más alto posible. Fue 12º en la carrera al Sprint de este sábado tras clasificar en decimoséptima plaza. Remontó hasta cinco plazas, y pese a que en la 'qualy' para el domingo no pudo ir más allça de 17ª posición y quedó eliminado en Q3, logró sacar una buena vuelta que le deja un gusto agridulce.
En los últimos compases de la primera sesión clasificatoria logró un registro de 1'34"317. Se colocó en la 14ª plaza, pero nada pudo hacer para evitar que otros pilotos como Franco Colapinto o Liam Lawson mejorasen sus registros para dejarle fuera de las 16 primeras plazas que daban el pase a Q2. “Ha sido una buena vuelta Carlos”, le decía por radio el jefe de Williams, James Vowles, consciente de que el español no podía sacar más jugo del monoplaza.
Tras la 'pole', Sainz valoró en los micrófonos de DAZN cómo se sintió. "Ha sido una vuelta muy rápida la de hoy. También ayer en la Sprint Qualy, en la Sprint he ido rápido. Pero desgraciadamente, son momentos duros, donde ni siquiera una buena vuelta te permite pasar a Q2. Es frustrante, pero intentando en esta primera parte de la temporada quedarme con lo poco positivo que hay, que es que voy rápido con el coche", decía el madrileño.
"Hay que quedarse con lo poco positivo que hay"
Sainz apuntó que, pese al poco rodaje que ha tenido al volante del FW48 durante las primeras sesiones libres del curso en Albert Park (Australia) y Shangái, se siente satisfecho por su ritmo. "Hay que quedarse con esas cosas positivas", expresaba el piloto de Williams.
En cuanto a la carrera del domingo, lo tiene claro. "Un 'top 15' es a lo que aspiramos, a no ser que los demás nos ayuden mucho. No tenemos ritmo para mucho más. Las carreras hay que correrlas, y saldré a por ello y a ver qué nos depara", decía.
No se preveen mejoras para Williams antes del GP de Miami, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo. "Hasta que quitemos peso y pongamos carga aerodinámica, hay que probar cosas para entender el coche y cuando llegue lo nuevo haber entendido lo máximo posible y extraer el máximo potencial. Estoy intentando mantener esa frustración al margen, por lo menos en este primer cuarto de temporada, porque sino se puede hacer el año muy largo", terminaba diciendo.
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