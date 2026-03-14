El Oviedo vuelve a ganar al Valencia y se aferra a sus opciones de salvación

El Real Oviedo, como ya pasó en la ida, vuelve a ganar al Valencia y con un tanto de David Costas (1-0) sumó el cuarto triunfo de la temporada y logró, por fin, cerrar a su favor un partido tras empezar ganando, una victoria que le permite seguir vivo a cinco puntos de la permanencia.

Mientras que Guillermo Almada cambió a su pareja de centrales y las únicas novedades fueron las entradas de David Costas y Eric Bailly en detrimento de Dani Calvo y David Carmo, en el Valencia de Corberán solo hubo un cambio: Danjuma por Luis Rioja en una de las bandas.

Aunque en general el partido arrancó igualado, el Oviedo demostró jugarse más que su rival y en el minuto 5 fue el argentino Thiago Fernández el que rozó la escuadra con un tiro desde la frontal; ni rastro del Valencia por el Tartiere y solo Ramazani fue capaz de apuntarse la única ocasión de los ches en el primer tiempo.

Con los locales empujando más y con Umar Sadiq sin aparecer cerca del área de Aarón Escandell, el equipo de Guillermo Almada cumplió con la tradición y se adelantó en el marcador, octava vez en doce partidos. En un córner en corto, Thiago Fernández asistió atrás y el central Costas remató a gol para hacer el 1-0.

El segundo tiempo comenzó con el Oviedo manteniendo su superioridad y con el Valencia sin hacer cambios, así que los azules siguieron atacando y a los tres minutos de la reanudación Nacho Vidal puso un buen centro y Dimitrievski fue al suelo para sacar el cabezazo de Fede Viñas.

Los azules seguían apretando y antes de que Corberán apostase por un triple cambio, el Oviedo tuvo dos seguidas con Luka Ilic gozando de la más clara y disparando por encima del larguero dentro del área; en el 56’, entraban en el Valencia Luis Rioja, Hugo Duro y Almeida por Danjuma, Ugrinic y Sadiq.

Ya con Hassan, llyas Chaira y Colombatto en el campo, el Oviedo daba continuidad a su superioridad y en un córner en el minuto 80 el gaditano Alberto Reina marcó uno de los golazos de la temporada desde la esquina del área, pero Sesma Espinosa fue llamado por el VAR y anuló el tanto por fuera de juego posicional de Ilyas Chaira, que según el colegiado tapaba a Dimitrievski.

El Oviedo se defendía dando entrada a Cazorla y a Dani Calvo para que este último formase una defensa de cinco, mientras que el último cambo del Valencia de Corberán era el del atacante Beltran por el defensor Gayá.

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Aunque el Valencia lo intentó con algún centro lateral que nunca se llegó a convertir en ocasión, el Oviedo aguantó por fin un resultado favorable y sumó su cuarto triunfo de la temporada, el segundo ante el Valencia, y se queda a cinco puntos de la permanencia mientras que los de Corberán seguirán en la zona media.