SD Compostela
Los precedentes ante el Alondras avalan al Compostela
En los últimos trece enfrentamientos ante el cuadro cangués, el equipo picheleiro registra 9 victorias y 4 empates
Un 8-3 en San Lázaro en 2012 como idílico ejemplo a seguir
Sumido en una profunda crisis y con la necesidad imperiosa de levantar cabeza, la SD Compostela afronta hoy un nuevo compromiso frente al Alondras CF en San Lázaro (18.00). Con dificultades para ver puerta y con una racha negativa de tres tropiezos consecutivos, la esedé atiende a los precedentes entre ambos como halo de esperanza para conseguir los tres puntos.
Ante sí, el Alondras visita la capital gallega en una dinámica totalmente opuesta. Después de vivir un primer tramo de temporada algo irregular, el equipo morracense parece haberse estabilizado de manera permanente y apunta a los playoffscomo su objetivo prioritario.
Tras cuatro partidos sin perder, los de Rafa Villaverde llegan a la capital gallega dispuestos a dar la sorpresa. A pesar de que no podrá contar con Martín Rafael por sanción, el técnico moañés cuenta con una plantilla experimentada y de gran nivel en la que sobresalen futbolistas como Aitor Aspas, Lucas Camba, Luismi o Yelco Alfaya. Un abanico de oportunidades amplísimo que visita San Lázaro sin miedo a dominar ni a proponer.
La naturaleza competitiva y atrevida del cuadro visitante exigirá al Compostela un esfuerzo total, a pesar de que los datos y los precedentes jueguen a su favor. El mejor local de la categoría, con 9 victorias y 2 empates en 11 partidos, cuenta además con un récord casi perfecto frente a su rival de hoy.
El conjunto picheleiro no conoce la derrota en ninguno de los últimos trece partidos que ha disputado ante el cuadro rojiblanco (9 victorias y 4 empates). Una racha que se remonta a más de una década y que ha dejado victorias memorables en favor del equipo blanquiazul.
Entre todos esos precedentes, destaca especialmente la victoria santiaguesa por 8-3, en octubre de 2012, uno de los partidos más espectaculares de la historia reciente del club picheleiro. Al igual que hoy, aquel día el Compos recibía al Alondras en San Lázaro después de encajar tres tropiezos de forma seguida (un empate y dos derrotas).
Una auténtica exhibición ofensiva del cuadro de Anxo Casalderrey terminó en un festín total de once tantos, donde Joselu, Martín, Franqueira y Jacobo —todos por partida doble— impusieron la pegada local.
Y es que el actual Compostela había encontrado en el gol uno de sus principales argumentos competitivos, una virtud que le permitió sumar puntos con regularidad durante meses y que parece haber perdido en las últimas semanas. De ahí que el recuerdo de aquel 8-3 resulte todavía más llamativo. Un espejo exagerado en el que mirarse. Un espejo que a final de temporada consiguió ascender a Segunda B y que acogió su goleada al Alondras como un punto real de inflexión.
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