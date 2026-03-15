A Coruña renuncia al Mundial de fútbol de 2030: Inés Rey y Juan Carlos Escotet lo anunciarán el lunes

La candidatura de A Coruña y de Riazor para acoger partidos del Mundial 2030 ya es historia. La alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet anunciarán este lunes por la mañana la renuncia de la ciudad en una comparecencia pública en la que la regidora aclarará los motivos de este adiós a ser parte de la cita que se celebrará en España, Portugal y Marruecos dentro de cuatro años. Esta decisión llega después de las dificultades que se ha encontrado el proyecto en los últimos tiempos y tras la reunión del pasado lunes entre Rey y Escotet en la que se reestableció el diálogo y se establecieron las líneas maestras de la renuncia y los pasos a seguir en este nuevo escenario.

La premura en el tiempo para dar pasos firmes en el proyecto, las dificultades que ha encontrado A Coruña para financiarlo y los problemas que se ha encontrado en aspectos centrales como la movilidad han empujado al Concello a desistir de convertirse en bimundialista después de la experiencia de 1982. Esta renuncia llegará dos días antes de que responsables de la FIFA tuviesen previsto visitar la ciudad para conocer en qué estado se encuentra la candidatura que había sido una de las once preseleccionadas españolas en diciembre de 2024. Es la segunda sede española que dice adiós por la imposibilidad de acometer el proyecto tras Málaga.

La cronología

A Coruña dice adiós al Mundial después de haber peleado por esa posibilidad en los tres últimos años. Con la distintas gerencias de la RFEF y con la comisión del Mundial que ha ido cambiando de cabezas visibles, la ciudad se volcó para formar parte de una cita histórica que unirá a tres continentes, ya que habrá partidos en América, Europa y África. Peleó por salir victoriosa de una criba en la que iban a sobrevivir once estadios españoles, tres portugueses y seis marroquís. Entre las que se quedaron por el camino, pero que a día de hoy aún pelean por acoger encuentros, estaban Valencia y Vigo. La primera es la que tiene más opciones de relevar a A Coruña o a Málaga, aunque la propia FIFA siempre ha sido partidaria de la reducción de sedes. De hecho, en el Mundial de 2026 hay 16 por las 20 que había para 2030 que se han quedado ya en 18.

A Coruña pasó el corte y fue una de las elegidas el 11 de diciembre de 2024 en el congreso de FIFA y desde entonces no pudo cerrar un proyecto con el aforo adecuado y una financiación resuelta de un proyecto de reforma de Riazor que se iba por encima de los cien millones. Dificultades de movilidad y con los planes de seguridad y otras variables también han llevado al Concello a dar un paso al lado.

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El aviso de Louzán

"A Coruña tenía unos deberes como alguna otra y esos deberes no se han hecho. La situación, por lo que veo, no está fácil". Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, pasó revista hace unos días en El Larguero a en qué punto se encontraba el proyecto de organización del Mundial 2030 que comparte con Portugal y Marruecos. La candidatura de Riazor a albergar partidos de esta cita no pasaba por su mejor momento después de haber sido elegida en 2024 y encontrarse sin proyecto de reforma y financiación para acometerla. Sus palabras fueron premonitorias.