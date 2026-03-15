El Obradoiro asalta Alicante y ejerce presión sobre el Leyma

Golpe sobre la mesa de un Monbus Obradoiro que solventó un complejísimo partido en cancha del HLA Alicante, el cual plantó cara durante buena parte del duelo aunque terminó cayendo en un tramo final magnífico de los hombres de Diego Epifanio. De esta forma, el conjunto picheleiro aprovecha la derrota del Leyma Coruña en Palencia, la segunda del curso, para recortar diferencias y ejercer presión sobre el líder.

El Monbus Obradoiro llegaba a Alicante con la oportunidad de colocarse a tan solo a dos partidos (con un duelo pendiente) en la clasificación del Leyma Coruña después de que este sábado el Súper Agropal Palencia derrotara a los gallegos (99-87) y se convirtiera en el segundo equipo en vencer al líder esta temporada en Primera FEB. Una oportunidad que cambia todo en la lucha por el ascenso directo, ya que de esta manera Obradoiro pasa a depender exclusivamente de sí mismo y si gana todos sus partidos se proclamaría campeón.

Después de vencer la semana pasada de 52 puntos al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB (101-49), la visita a Alicante era el primer paso para alcanzar el objetivo ante un rival que llegaba tras vencer por dos puntos al Fibwi Mallorca Basquet Palma (102-104), romper una racha de dos derrotas consecutivas y mantenerse en la sexta posición de la clasificación. De esta manera, el primer paso hacia el objetivo del Obra de ir partido a partido y ganarlos todos, no iba a ser fácil.

Sin embargo, el conjunto gallego arrancó el partido con una marcha más y la clara intención de llevarse el triunfo para depender de sí mismo. De la mano de Westermann, Dos Anjos y Barcello logró ponerse por delante en el marcador con un 0 a 6 al que los locales respondieron con un triple de Geu. También Bone redujo distancias, antes que Hollanders, con otro tiple, y Geu, con un mate, igualaran las fuerzas en el electrónico (10-11). A partir de ese momento, el partido se convirtió en un continuo intercambio de golpes donde ninguno de los dos conjuntos logró imponerse y alejarse en el electrónico, por lo que el primer cuarto terminó con un ajustado 26 a 27.

La igualdad marcó el resto de la primera parte con un segundo cuarto donde ninguno de los dos equipos logró imponerse sobre el otro y las defensas no conseguían parar la eficacia rival. Alex Barcello comenzó una gran actuación, pero fue insuficiente para llevarse un parcial que se llevó el equipo local por la mínima. De esta forma, el primer tiempo terminó con un empate (47-47) tras un segundo cuarto ajustado que se llevaron los locales que no querían dar nada por regalado. Todo abierto para un segundo tiempo clave en las aspiraciones visitantes. Todo o nada.

Momento de la verdad

El arranque del segundo tiempo mantuvo la igualdad en el parquet del Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant e incluso, durante los primeros cinco minutos de juego, los locales cogieron la delantera y lograron una ventaja de hasta seis puntos (62-56) gracias a unos buenos minutos de Larsen. Sin embargo, los puntos de Quintela volvieron a igualar la anotación y devolvieron la ventaja a un Obradoiro que terminó cerrando el parcial con cinco puntos de ventaja (17-22) y el cuarto con un 64-69.

En el último cuarto el arranque nos volvió a mostrar la igualdad exhibida durante la mayor parte del partido. Sin embargo, dos triples consecutivos de Andersson permitieron coger impulso y lograr una ventaja de quince puntos que prácticamente finiquitó el partido y certificó el triunfo visitante.

El conjunto local lo siguió intentando y buscando seguir dentro del partido pero una gran actuación de Barcello y Kravic en el último tramo de partido permitieron a los visitantes mantener las distancias y cerrar el cuarto con un parcial de 16 a 34 y dieciocho puntos de ventaja. Una victoria que significa el primer paso que acerca al Obradoiro al ascenso directo y la proclamación del campeonato.