La persecución del Obra sobre el Leyma lo lleva a Alicante

La gran persecución de la Primera FEB se mantiene para el Monbus Obradoiro. Eso sí, es una carrera cuya zanahoria delante de los picheleiros es única y exclusivamente el partido siguiente. Ahora toca la difícil visita al HLA Alicante, al que se enfrentan hoy a las 12.30 horas. Los jugadores, entre ceja y ceja, deben de tener las directrices de Diego Epifanio para poder ganar, sin ver más allá. Por si fuese poco, el conjunto santiagués tiene ante sí el ansiado premio de recortar terreno con el líder, el Leyma Coruña, que cayó en el día de ayer en la cancha del Palencia (99-87).

El preparador de los compostelanos ni hablo de Coruña ni de Palencia en su previa. Lo que sí dio son las claves para enfrentarse a un contrincante reforzado y con altas aspiraciones. Y es que en Alicante han ‘tirado la casa por la ventana’. Desde las oficinas han ‘apretado los botones’ para reforzarse con tres jugadores que podrían ser importantísimos: Yasiin Joseph, Sander Hollanders, con un breve y reciente paso por ACB, y Jordan Bone, quien ha tenido un corto paso por NBA y ACB.

El primer riesgo del que advirtió el técnico es de su capacidad exterior. Es el tercer equipo con mejor porcentaje de triples (36,8 por ciento), por debajo del propio Obradoiro, primero con un 37,3 por ciento, y del Caja Rural CB Zamora, mismo guarismo que los de Sar.

Felipe dos Anjos realiza un mate en el partido frente a Alicante en Sar. / Antonio Hernández

Luego, tienen a una de las grandes figuras de la competición como es Kevin Larsen, el jugador con más puntos de la Primera FEB (388 totales para una media de 16,87), el segundo jugador que más faltas recibe de media (4,48) y segundo de mayor valoración media (20,78). El dato de las faltas es muy destacable ya que, además, el Alicante es el tercer equipo que más tiros libres intenta de la competición (544), por detrás del Zamora (575) y del Cloud.gal Ourense Baloncesto (554), pero lidera en el porcentaje en tiros libres de forma diferencial (81,6).

En el apartado físico, sobre el papel, los de Sar deberían de llegar a este duelo más ‘frescos’ después de haber afrontado un choque de poca exigencia en su feudo ante el Cartagena. Contrario a lo que ha vivido Alicante, que ha tenido que viajar a Palma e imponerse en la prórroga por 102-104. Tendrán el factor cancha a su favor, pero sus piernas llegarán con más ‘kilómetros’ recientes. De hecho, el propio Larsen jugó más de 37 minutos, Eddy Polanco superó los 32 y Michael Torres rondó los 31.

Por contra, Epi pudo repartir minutos entre todos sus hombres, siendo el que más jugó Álex Galán con 26 y Travis Munnings y Alex Barcello rondando los 21. Ningún otro jugador llegó a los 20. Así, los santiagueses acudirán a un duelo con un rival muy duro que aspira a pelear por el ascenso en el playoff, pero que puede acusar la exigencia de su último duelo.

Coruña se resiente

El choque en Alicante adquiere aún más relevancia tras la noticia de la jornada: la derrota del Leyma en Palencia. Un Básquet Coruña desdibujado claudicó ante un Súper Agropal Palencia superior y otorga al Obra una oportunidad de oro.

El tropiezo herculino cambia todo en la lucha por el ascenso directo ya que el Obradoiro pasa a depender exclusivamente de sí mismo. En caso de ganar todos sus partidos, se proclamaría campeón