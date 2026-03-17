Un ex del Obradoiro se medirá a las futuras estrellas de la NBA en el torneo más loco del baloncesto mundial

Con la llegada de mediados del mes de marzo llega a los Estados Unidos, especialmente a las universidades norteamericanas, la locura. Llega el March Madness, el torneo por excelencia del baloncesto universitario y una auténtica oda para los amantes de la pelota naranja.

Tras el fin de la temporada regular de la NCAA, este miércoles 18 de marzo comienza el campeonato nacional universitario, uno de los eventos más seguidos del mundo y considerado casi como una religión en el país norteamericano.

Un torneo con acento español

Un total de 68 universidades lucharán desde este miércoles hasta el 6 de abril (5 de abril en el caso del torneo femenino) en un formato de eliminación directa lleno de sorpresas por obtener el título de mejor equipo universitario en el que es el último paso antes de llegar al profesionalismo de algunos de los nombres llamados a ser las próximas figuras de la NBA, como es el caso del alero AJ Dybantsa (BYU), el ala pívot Cam Boozer (Duke) o el escolta Darryn Peterson (Kansas).

Junto a ellos, quizás los tres favoritos a ser el número 1 en el próximo draft de la NBA, el March Madness contará con una nutrida participación de jugadores españoles, con hasta ocho: Aday Mara (Michigan), Mario Saint-Supéry (Gonzaga), Álvaro Folgueiras (Iowa), Owen Aquino (HIgh Point), Conrad Martínez (High Point), José Tanchyn (UMBC) y un exobradoirista.

Del Obradoiro a la locura del March Madness

Se trata del pívot tinerfeño Victory Onuetu que milita en las filas de la Universidad de Hofstra a donde llegó el pasado verano procedente del Obradoiro tras protagonizar uno de los culebrones del mercado de fichajes.

Onuetu llegó en 2023 a las filas del conjunto obradoirista en 2023, poco después de proclamarse campeón del mundo sub-19 con España, tras pasar por la cantera del Unicaja Málaga y jugar las dos anteriores campañas en LEB Plata en el Peñas Huesca y el Talavera.

Victory Onuetu en un partido con la selección española / FEB

El interior llegó inicialmente para formar parte del equipo de Liga EBA del club gallego, aunque esa misma temporada logró hacerse un hueco en la rotación obradoirista como tercer pívot, llegando a disputar cinco partidos con la camiseta obradoirista en la pasada campaña.

Sin embargo, su falta de continuidad y en busca de contar con más minutos, el interior canario disputó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en las filas del CB Prat, de 2ª FEB, terminando la temporada promediando 11'7 puntos, 6'1 rebotes y 0'9 asistencias en 15 partidos.

Onuetu en un partido con los Hofstra Pride / Instagram

Una salida controvertida

Tras su paso por las filas del equipo catalán y la vuelta al conjunto obradoirista, comenzó un conflicto entre el propio Obradoiro y Onuetu, que quería contar con más protagonismo en pista y no estar relegado a la rotación. "Él no estaba a gusto en lo que nosotros le ofrecíamos. Teníamos claro que tenía que ser del primer equipo y el rol que tenía que tener, pero no hemos llegado a un acuerdo", señalaba al respecto el director general del club, Héctor Galán, el pasado verano.

Algo que también manifestó ese mismo verano el entrador del Obra, Diego Epifanio: "Onuetu y su entorno tienen otras pretensiones. Cuando alguien no quiere estar en un sitio, a veces es mejor que sus agentes y el club se pongan de acuerdo. No queremos forzar una situación ni tener a alguien que no quiera estar".

Pocas semanas después, se oficializó la marcha de Victory Onuetu a los Hofstra Pride, una marcha que apunta a una pugna legal con el Obradoiro ya que como entienden desde el conjunto picheleiro no se llegó a ningún acuerdo con el club.

Ahora, Onuetu llega al March Madness como uno de los pilares defensivos de la Universidad de Hofstra, aunque tendrá que enfrentarse ya de primeras a uno de los 'cocos' de su conferencia: Alabama, este viernes a las 20.15 horas. Aunque lo cierto es que si hay un torneo que depare sorpresas es el March Madness.

Dos gallegas en el torneo femenino

Si en el torneo masculino habrá representación 'obradoirista', el March Madness femenino contará con una doble representación gallega: la ourensana Inés Sotelo y la arousana Irene Noya.

En el caso de la ourensana, internacional sub-20 con España, forma parte de las filas de la Universidad de Michigan State, que se medirá en la madrugada del viernes al sábado a las 00.30 h. a Colorado State.

Por otro lado, Irene Noya defenderá la camiseta de la Universidad de Illinois, que en la madrugada del sábado al domingo (2.30 h.) se medirá a Colorado. De avanzar ambas en las siguientes rondas podrían cruzarse en unas hipóteticas semifinales.

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La ourensana Irene Noya disputará el March Madness con la Universidad de Illinois / Instagram

Además de Inés Sotelo e Irene Noya, el torneo femenino contará con la representación de otras diez jugadoras españolas: Marta Suárez (TUC), Gisela Sánchez (Notre Dame), Gisela Segura (Illinois), Christabel Osarobo (Gonzaga), Gemma Núñez (Texas Tech), Clara Sánchez y Núria Jurjo (Miami OH), Carla Bagudà (Samford) y Sofía Alonso y Marta de la Fuente (Cal Baptist).