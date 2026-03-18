El calendario pone a prueba al Compostela: "Nos viene bien competir"

Tras vencer y convencer frente al Alondras en San Lázaro, la SD Compostela encara una semana decisiva de cara a la lucha por el ascenso. Un momento clave de la temporada donde el cuadro de Secho Martínez ha de afrontar una exigente doble cita con visita a Os Carrís para medirse a la UD Barbadás, este jueves (17.30), y un duelo directo ante el Racing Villalbés, tercer clasificado, el domingo (18.00) en San Lázaro. Una oportunidad perfecta para el líder, dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en la pelea por el campeonato y convencido de que “competir” es el mejor camino para consolidar su crecimiento.

Sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, Secho Martínez observó el triunfo picheleiro sobre el Alondras desde la tribuna del estadio Vero Boquete. Una forma distinta de visualizar y analizar el planteamiento de su equipo, el cual retornó a la senda de la victoria tras tres tropiezos consecutivos. "Encontramos a nuestros jugadores determinantes, que tienen fútbol y pegada, y por ahí resolvimos. No concedimos mucho, aunque en el tramo final, con el marcador a favor, sí dimos más de lo que deberíamos y así se lo hicimos saber al equipo", admite el preparador blanquiazul.

En busca de la constante mejora, el entrenador sonense opta por incidir en la necesidad de seguir ajustando ciertos comportamientos colectivos: “Seguimos teniendo cosas que mejorar, como no ir tantos jugadores al balón, pero lo importante es mirar hacia arriba, generar más volumen ofensivo y equilibrarlo con nuestras virtudes”.

En el ámbito táctico, Secho reitera que los cambios ante el Alondras —como la centrada posición de Parapar o la predisposición de la zaga en inicio— responden a las circunstancias del encuentro y a las características del oponente. "Con Unai tenemos más recorrido y llegada; con Parapar, más juego entre líneas y facilidad para girar el juego al jugar a perfil cambiado. También pudimos ubicar a Adrián (Armental) en una zona donde creemos que es más influyente", analiza Martínez sobre las variantes de su equipo, de las que detalla que "vamos a seguir usando según el rival, el momento de la temporada y el estado de los jugadores".

Samu Rodríguez y Unai Peón pugnan por la posesión del balón con los jugadores del Alondras. / Antonio Hernández

Una versatilidad que también se refleja en la medular, donde el técnico sonense cuenta con varios futbolistas que pueden desempeñar distintos roles. “Nuestros centrocampistas pueden adaptarse a varias posiciones y eso nos permite ajustar el plan de partido”, añade.

Duelo ante el colista

La exigencia del calendario lleva este jueves (Os Carrís, 17.30) al Compos hasta el campo de la UD Barbadás, el colista de la categoría. Sobre su próximo rival, el entrenador compostelanista admite que no espera grandes cambios respecto a las últimas jornadas: "Su estructura base es un 4-4-2, aunque pueden mutar con facilidad. A veces pasan a defensa de cinco o cambian el sistema durante el partido. Más allá del dibujo, lo importante será ver qué perfiles utilizan”.

En cuanto al estado físico de la plantilla, Secho Martínez se muestra optimista en torno a la situación de Aarón Martínez que arrastraba molestias musculares y podría entrar en la convocatoria.

Valoramos qué futbolistas nos interesa que participen, pero seguimos centrados en el partido a partido. Nos viene bien competir. Queremos jugar, queremos competir, y tener dos partidos seguidos nos parece positivo" Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

Además, el técnico blanquiazul se refiere a la acumulación de partidos en este tramo de curso, una circunstancia que, lejos de preocuparle, considera positiva. "En cuanto a la carga, la gestionamos viendo cómo están los jugadores, el descanso y el rival. Valoramos qué futbolistas nos interesa que participen, pero seguimos centrados en el partido a partido. Nos viene bien competir. Queremos jugar, queremos competir, y tener dos partidos seguidos nos parece positivo”, manifiesta.

Con este panorama, la SD Compostela afronta una semana decisiva en la que deberá confirmar las buenas sensaciones cosechadas frente al Alondras y demostrar su capacidad de adaptación ante el aumento de la exigencia del calendario. Antes de pensar en el peligroso Villalbés, Os Carrís pondrán a prueba una eficiencia santiaguesa en duda después de sus últimos resultados a domicilio.