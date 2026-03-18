El derbi no lo es todo para Obradoiro y Coruña: el calendario de ambos por el ascenso

"Por fin" es lo que muchos aficionados del Monbus Obradoiro han pensado o dicho tras la segunda derrota en la Primera FEB del Leyma Coruña, que hace que los de Diego Epifanio dependan de sí mismos tras cumplir en Alicante. En el horizonte, todo el mundo divisa el derbi en la ciudad herculina. Pero, unos 'kilómetros' antes y después de ese duelo, hay otros partidos de máxima exigencia que podrían decidir quién llega a ACB por la vía directa, sin importar lo que pase en el derbi. Especialmente para los de Sar, con un calendario nada envidiable.

Calendario del Obradoiro

El Obradoiro, incluyendo el duelo con el Coruña, debe medirse a todos los rivales que le acompañan en el 'top 5', además de otros dos complicados enfrentamientos. Dentro de la gran dificultad de estos duelos, salvo el derbi, todos serán en casa. El domingo 5 de abril, previsto para las 18.30 horas, llegará la primera de estas citas en Sar, ante el Súper Agropal Palencia que viene de tumbar al líder y persiguiendo a los santiagueses. El sábado 11 tocará viajar a tierras herculinas en un duelo territorial en la cumbre.

Conociendo al ganador de ese duelo directo, a los compostelanos les espera otro exigente derbi (viernes 17 de abril) recibiendo al Cloud.gal Ourense Baloncesto, que ya los venció en la ciudad de las Burgas y que será una gran revancha. El domingo 26 de abril será el Movistar Estudiantes el que acuda a Sar y, en la última jornada (viernes 8 de mayo), Inveready Gipuzkoa despedirá la temporada regular en Compostela.

Sobre el papel, esos deberían ser los encuentros complicados para Epi y sus hombres, en el que se podría incluir un par de escalones por debajo el choque en Son Moix frente al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (domingo 29 de marzo), que ya demostró en Sar que tiene la capacidad de competir 'de tú a tú' con cualquiera. Los otros partidos que debe afrontar son el de este sábado en el Fontes do Sar, a las 18.30 horas, ante el Palmer Basket Mallorca Palma y las visitas a Grupo Ureta Tizona Burgos (martes 21 de abril) y Grupo Alega Cantabria (sábado 2 de mayo).

Calendario del Coruña

Algo más 'amables' serán los compromisos de un Coruña que, pese a todo, también tendrá enfrentamientos que podrían llevarlo al límite o, incluso, a tropezar. Antes del derbi, en su feudo se medirá este viernes, a las 19.45 horas, al Tizona Burgos y el viernes 27 de abril al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, y visitará al Grupo Alega Cantabria el sábado 4 de mayo. A priori, 'bajas pulsaciones' antes de que se 'alcen las espadas' entre herculinos y compostelanos.

A partir de ahí, incluyendo el derbi, encadenará citas complejas. Visitará al Flexicar Fuenlabrada el sábado 18 de abril y recibirá a Hestia Menorca (miércoles 22 de abril) y al Gipuzkoa (domingo 26 de abril). Finalmente, despedirán la temporada visitando al Fibwi (domingo 3 de mayo), ya que el azar ha determinado que descansen en una última jornada que podría ser decisiva.

De cara a las jornadas finales, la dureza de los choques vendrá supeditada a lo que se estén jugando los rivales de ambos equipos, puesto que podrían no tener opciones de moverse en la clasificación, tener su destino ya definido o manteniéndose en la pelea por entrar al playoff o por su 'supervivencia' en la categoría. El tiempo pondrá a todos en su lugar y determinará lo que deparará a compostelanos y coruñeses. Lo que está claro es que inicia el tramo final de la carrera por el ascenso directo, en el que el derbi puede ser decisivo o en el que su resultado pueda ser intrascendente si no se cumple con el resto de participantes. Pese a todo, Obradoiro y Coruña son dueños de su destino por el momento.