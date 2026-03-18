Obradoiro
El XII ProAm Abanca del Obradoiro se queda en Sar
En un ambiente festivo, se volvió a celebrar el torneo en el que participan peñas, empresas, prensa y los propios empleados del club, que se llevaron el torneo
El Monbus Obradoiro celebró este pasado martes el XII ProAm Abanca en el Multiusos Fontes do Sar, una cita social dentro del calendario del club en la que no faltó el ambiente festivo. El evento volvió a reunir a empresas, trabajadores del club, jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, así como periodistas y representantes de peñas obradoiristas.
El torneo, en formato 3x3, se estructuró en una fase de grupos seguida de semifinales y final. Uno de los equipos destacados, el de prensa y peñas —vigente campeón y aspirante a revalidar el título— no logró alcanzar la final tras caer en semifinales. Sería el equipo de empleados del Obradoiro el campeón, resarciéndose tras haber sido finalista en la edición anterior. El conjunto de Abanca completó el podio como subcampeón.
Entre las empresas participantes se encontraron Abanca, Estrella Galicia, FEGABA, Cabreiroa, Asorey, Ojo al Vatio, Galmotor, Ambulancias Nordés, Limpiezas Salgado, USC, Cega, Ozono, BYD Resnova Motor, Balidea, Carrefour, Chichalovers, Vayper, Artio, Lambonadas, Sicilia in Bocca y Deltacargo, reflejando el fuerte tejido de apoyo que rodea al club durante toda la temporada.
Como es habitual, cada equipo contó con la participación de uno o dos jugadores o miembros del cuerpo técnico del primer equipo, que ejercieron como jugadores o entrenadores, aportando un componente profesional a la competición amateur.
La jornada concluyó con la entrega de premios al jugador revelación, al peor jugador —en clave distendida— y al equipo campeón. Posteriormente, todos los participantes disfrutaron de un picoteo en el palco de Sar, gracias a la colaboración de Sicilia in Bocca, Lambonadas, Estrella Galicia, Coca-Cola, Cofiño y Os 3 Cucharons, poniendo el broche final a una jornada marcada por el compañerismo y el buen ambiente. n
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