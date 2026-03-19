Dumbría será en julio la sede del Nacional sub17 de volei playa en Ézaro

Los días 13, 14 y 15 de julio de 2026 son las fechas marcadas por la Real Federación Española de Voleibol para la realización de los Campeonatos de España de Volei Playa sub17 masculino y femenino en Dumbría.

Hasta el Ézaro se acercarán 320 deportistas y miembros de los cuerpos técnicos de los 64 equipos participantes. Se estima, además, que vengan acompañados por más de 500 familiares. Y se espera que la asistencia de público sea numerosa, como en anteriores ediciones.

Dumbría viene celebrando desde el año 2013 los Campeonatos de España de Volei Playa de categorías inferiores. La organización de este tipo de pruebas se ve reflejada en la economía local y comarcal, con un importante impacto en la hostelería y en distintos sectores comerciales.

El volei playa debe celebrarse en período estival por la mayor previsión de condiciones meteorológicas favorables. Este año, a diferencia de años anteriores, se logra romper con su coincidencia en períodos de mayor congestión turística, ayudando así a la desestacionalización de la comarca.