Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesNoiaAuroras borealesDrogas en SantiagoIrán
instagram

SD Compostela

Un gol de Maceira en Barbadás sostiene el liderato del Compostela

El máximo artillero blanquiazul anotó a falta de diez minutos del final para rescatar el triunfo de Os Carrís (0-1)

El conjunto picheleiro mantiene su renta de dos puntos respecto al Arosa, segundo clasificado

Once titular de la SD Compostela ante la UD Barbadás.

Once titular de la SD Compostela ante la UD Barbadás. / Nacho Castaño

Pablo Martínez

Santiago

La SD Compostela se reencontró con la victoria lejos de San Lázaro en el momento justo. Un gran gol de Jorge Maceira, máximo goleador del equipo con trece dianas, en el minuto 80 decidió un cerrado duelo frente a la UD Barbadás (0-1) y selló el primer triunfo blanquiazul a domicilio en la segunda vuelta. Tres puntos de oro para un Compos que mantiene el liderato, aventajando en dos puntos al Arosa antes de recibir al Racing Villalbés este domingo, a las 18.00 horas, en San Lázaro.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents