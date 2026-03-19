Un gol de Maceira en Barbadás sostiene el liderato del Compostela

La SD Compostela se reencontró con la victoria lejos de San Lázaro en el momento justo. Un gran gol de Jorge Maceira, máximo goleador del equipo con trece dianas, en el minuto 80 decidió un cerrado duelo frente a la UD Barbadás (0-1) y selló el primer triunfo blanquiazul a domicilio en la segunda vuelta. Tres puntos de oro para un Compos que mantiene el liderato, aventajando en dos puntos al Arosa antes de recibir al Racing Villalbés este domingo, a las 18.00 horas, en San Lázaro.

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