Los Hispanos no pueden con la nueva Francia de Talant Dujshebaev.

La selección española de balonmano no pudo amargar el debut de Talant Dujshebaev al frente del equipo francés, tras caer este jueves por 29-26 en Le Mans en el primero de los encuentros amistosos que los Hispanos disputarán esta semana con el combinado galo.

Un duelo que volvió a confirmar el inmenso talento que atesora el jovencísimo lateral español Marcos Fis, de tan sólo 18 años, que lideró el ataque de los de Jordi Ribera con un total de seis tantos.

Pero la efectividad de Fis, que tan sólo erró uno de los siete lanzamientos que intentó, no fue la única buena noticia para el equipo español que pudo volver a contar con el gran capitán, el portero Gonzalo Pérez de Vargas, tras recuperarse de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.

Un retorno que el toledano, que milita esta campaña en el Kiel alemán, no pudo cerrar con mejores sensaciones, tras cerrar los veintinueve minutos que disputó en la segunda mitad, con un total de siete paradas.

Dos más de las que firmó en la primera parte un Sergey Hernández, que con sus intervenciones, permitió a España los más que inquietantes cuatro goles de desventaja (9-5) con el que los Hispanos contaban cumplidos los primeros trece minutos de juego.

Una diferencia que los de Jordi Ribera se encargaron de enjugar con un parcial de 0-4 en los siguientes ocho minutos, que hacia pensar que los Hispanos serían capaces de aguar el estreno del técnico español Talant Dujshebaev al frente de la selección francesa.

Algo que no estaba dispuesto a que ocurriese el extremo Drevy Paschal, máximo anotador del partido con siete dianas, que permitió a los locales marcharse al descanso en ventaja (16-15) al transformar un penalti con el reloj ya a cero.

Igualdad que pareció romper cuando a los seis minutos del inicio de la segunda mitad, el conjunto francés, sustentado en las paradas de Valentin Kiefer, volvió a recuperar una máxima renta de cuatro tantos (20-16).

Ni así se rindió la selección española, con la que debutaron este jueves los extremos Antonio Martínez y Pablo Guijarro, así como el primera línea Ismael El Korchi, y aferrado al brazo de Imanol Garciandia, autor de cinco tantos, llegó a los últimos diez minutos con dos goles de desventaja (25-23) a los diez mintos finales.

Noticias relacionadas

Tiempo en el que Francia gracias al acierto de Paschal desde los siete metros logró mantener su ventaja como demostró el 29-26 final, del que los Hispanos tratarán de tomarse la revancha en el duelo que volverá a enfrentar a ambos equipos el próximo domingo (13:30) en el Quijote Arena de Ciudad Real.