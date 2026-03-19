LaLiga se sube a la pasarela para presentar las camisetas vintage de la Jornada Retro: "La colección que nunca pasará de moda"

LaLiga viaja al pasado para reforzar su identidad con una iniciativa inédita en el fútbol. Del 10 al 13 de abril, la competición celebrará la primera Jornada Retro de su historia, coincidiendo con la jornada 31 de LaLiga EA Sports (Primera División) y la 35 de LaLiga Hypermotion (Segunda), en la que un total de 38 clubes saltarán al terreno de juego con equipaciones inspiradas en momentos icónicos de su trayectoria. Una serie de elásticas que fueron presentadas en en el histórico Palacio de Fernán Núñez de Madrid.

'Bloke core', cuando las camisetas de fútbol son moda

Fue en un desfile concebido dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. "La iniciativa refuerza la vocación de la pasarela por abrir nuevos diálogos creativos que transforman el presente de la moda", destacaron desde la promotora del evento que pone el valor de una tendencia como el 'blokecore'.

El fenómeno de las camisetas de fútbol encaja mucho con la forma de entender la moda de las generaciones más jóvenes, como una expresión de nuestra identidad. Pocas cosas hay más identitarias que tu equipo de fútbol Covadonga García — Analista de tendencias

"Consiste en llevar camisetas de fútbol como si fuera un outfit fashionista", explica Covadonga García, analista de moda. Sitúa como punto inicial de esta tendencia un vídeo viral del baloncestista Brandon Huntley en TikTok. A partir de esta publicación, muchos otros usuarios empezaron a mostrar sus outfits, compuestos por equipaciones, pero también vaqueros Levi's o zapatillas Adidas.

El bloke core es la revolución global de un fenómeno que ha estado presente durante años en las gradas de los campos, sobre todo entre los casuals. Los hooligans que combinaban ropa de diario con bufandas y otros elementos discretos para no ser identificados fácilmente por la policía o los rivales. "El fenómeno de las camisetas de fútbol encaja mucho con la forma de entender la moda de las generaciones más jóvenes, como una expresión de nuestra identidad. Pocas cosas hay más identitarias que tu equipo de fútbol", explica García, coolhunter, cazadora de tendencias como esta.

La propuesta de LaLiga no será solo un ejercicio estético, sino una campaña que busca convertir el legado en experiencia tangible, conectar generaciones a través de la memoria visual del fútbol y situar a los clubes en el centro de una conversación que trasciende lo deportivo para entrar de lleno en la cultura y la moda. La acción está integrada dentro de la campaña ‘42 legados, 42 formas de ganar’, a través de la que se han realizado todo tipo de activaciones.

La camiseta del Barça par la Jornada Retro de LaLiga. / Rafa Aparicio

Camisetas retro en Primera: identidad e instantes míticos

Pretende poner en valor cómo la identidad de los clubes se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo. Las camisetas, reinterpretadas con materiales actuales, actúan como un puente entre los orígenes de cada entidad. En Primera División, los grandes clubes han apostado por un retorno directo a sus raíces fundacionales. Por ejemplo, para el desfile, el Barça presenta la camiseta del 125 aniversario del club, azul y grana inspirada en su primer uniforme de 1899, una pieza cargada de simbolismo que conecta con el nacimiento de la entidad. No obstante, se espera que en la jornada 31 ante el Espanyol siga vistiendo el uniforme de la presente temporada.

Por su parte, el Atlético de Madrid recupera el azul y blanco de sus primeros años como Athletic Club, un guiño a sus orígenes que refuerza su relato identitario y que ya utilizó en la segunda equipación de la temporada 2023/2024. Aquella indumentaria fue un éxito comercial. En la misma línea, el Athletic Club mira a los años 70, una etapa clave en su evolución institucional y deportiva, con una camiseta clásica de cuello cerrado que remite a la modernización del club, la creación de Lezama y la conquista de la Copa de 1973.

Las camisetas del Real Betis, Atlético de Madrid y Real Valladolid. / LALIGA

El recorrido histórico de la jornada se amplía con propuestas que apelan a la memoria emocional de las aficiones. La Real Sociedad rinde homenaje al viejo campo d Atotxa, su hogar durante 80 años, incorporando en la camiseta el perfil del estadio y las fechas 1913-1993, además de detalles noventeros como el cuello polo y las franjas con patrón jacquard.

El Sevilla opta por una reinterpretación sobria de sus equipaciones clásicas, con un blanco hueso, rojo desaturado y el escudo histórico anterior a 1921, evocando la estética de los años 80. El Valencia rescata el naranja de principios de los 90, un color que terminó consolidándose como una de sus señas de identidad. Aquel diseño fue vestido por jugadores como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández o Robert Fernández

La camiseta del Espanyol para la Jornada Retro de LaLiga. / Rafa Aparicio

El Betis plantea uno de los ejercicios más completos desde el punto de vista conceptual, al construir una prenda que mezcla elementos de varias décadas: las rayas verdiblancas de los años 60 y 70, el cuello abierto de los 80 y el escudo bordado de los 90. El resultado no replica una camiseta concreta, sino que sintetiza la memoria colectiva del club en un solo diseño. En una línea similar de reinterpretación, el Villarreal mira a comienzos del siglo XXI, cuando empezó a consolidarse en la élite y a ganar presencia en Europa, recuperando una estética previa a 2004 con fuerte presencia del azul y un cuello tipo polo clásico.

Otros clubes han optado por rescatar momentos muy concretos de su historia. El Espanyol se remonta a 1900 para recuperar los colores amarillo y negro de su fundación, incorporando además referencias posteriores como el parche Dani de los años 90. Osasuna revive al equipo de finales de los 70 y principios de los 80, el denominado ‘Osasuna de los indios’, con un diseño que incluye el escudo en gran tamaño, cuello en ‘V’ y tonalidades originales. Aquella generación quedó marcada por el tridente formado por José Manuel Echeverría, Enrique Martín y Patxi Iriguibel, respaldado por un sólido núcleo de jugadores navarros y la calidad de Clemente Iriarte en el centro del campo.

Preparativos de la presentación de las camisetas para la Jornada Retro de LaLiga. / LALIGA

El Alavés recuerda la histórica final de la Copa de la UEFA de 2001 ante el Liverpool, convirtiendo aquel 4-4 previo a la prórroga en un símbolo de identidad competitiva que trasciende el resultado. El Girona recupera su etapa en Segunda B en la temporada 1991-92, un periodo de resistencia y arraigo local que sirve como contrapunto a su presente actual. El Mallorca rescata una historia casi mítica, la de una camiseta inspirada en la línea Total 90 que nunca llegó a ver la luz, reinterpretándola ahora como homenaje a una de sus épocas más vibrantes.

La iniciativa también permite poner en valor el recorrido de clubes que han construido su identidad desde momentos clave. El Levante se remonta a 1907, a su fundación como Fútbol Club Cabanyal, con una camiseta de banda diagonal negra sobre base clara. El Elche mira a la temporada 1991/92, marcada por el playoff de ascenso y una generación muy reconocible, recuperando la franja verde en una posición más elevada y estrecha.

Una Segunda llena de clubes míticos

En LaLiga Hypermotion, el ejercicio de memoria es igulmente rico, al haber muchos clubes con un pasado que nunca se olvidará. El Sporting recupera su icónica equipación alternativa de los años 80, completamente roja, con finas líneas verticales y escudo bordado en dorado, un uniforme asociado a una de las etapas más competitivas del club, con presencia en Europa y finales de Copa. La UD Las Palmas, por su parte, apuesta por una narrativa más global, con una camiseta que no se vincula a una sola temporada, sino a toda su historia, desde el ascenso de 1951 hasta sus referentes más emblemáticos como Tonono, Guedes o Germán Dévora, convirtiendo cada elemento del diseño en un símbolo de identidad colectiva.

El Real Racing Club también se suma con una de las propuestas más reconocibles de los años 90, recuperando la estética de la temporada 1996/97, con corte clásico, cuello tipo polo y detalles verdiblancos que forman parte de la memoria reciente del club. La UD Almería mira a su origen moderno, a la fusión de 2001 que dio lugar al club actual, recuperando aquella primera equipación rojiblanca que simbolizó la unión de toda una provincia y el inicio de su crecimiento en el fútbol profesional.

Camisetas de la UD Las Palmas, Elche y Sporting para la jornada retro de LaLiga. / LALIGA

Otros ejemplos refuerzan el peso de la historia reciente: el Málaga revive el equipo que conquistó la Intertoto en 2002, con Basti como símbolo generacional; el Deportivo se sitúa a finales de los 80. Durante esa década se consolidó la estética de franjas azules y blancas estrechas y el club comenzó a vestir marcas como Austral, Gilcor o Rafrey, además de incorporar su primer patrocinador, Hotel Rías Altas, en la temporada 1985/1986.

Aquella campaña 1987/1988 quedó marcada por la permanencia blanquiazul lograda en la última jornada frente al Racing de Santander gracias al gol de Vicente Celeiro. El Real Zaragoza recuerda su equipación alternativa en la Recopa de 1987 con el célebre gol de Nayim; el Real Valladolid homenajea al equipo de los colombianos (Higuita, Valderrama y Leonel Álvarez) de los años 90; y el Eibar rememora su ascenso de 1988 como uno de los grandes hitos de su historia.

Un balón retro y uniformes propios para los árbitros

La Jornada Retro se completa con un elemento simbólico clave: el balón. Puma y LaLiga han diseñado una pelota especial inspirada en los modelos de finales de los años 90, con base blanca y gráficos negros geométricos que remiten a una estética reconocible para varias generaciones (sobre todo por el logotipo inolvidable de la competición).

El balón de Puma para la jornada retro de LaLiga. / LALIGA

La propuesta tendrá además un desarrollo transversal que va más allá del terreno de juego. LaLiga ha diseñado grafismos retro para retransmisiones y plataformas digitales, activaciones con leyendas y patrocinadores. También una reinterpretación del uniforme arbitral inspirada en el Mundial de EEUU 1994, cuando el arbitraje rompió con el negro tradicional para introducir colores y patrones más visibles.

El diseño recupera esa estética icónica que también estuvo presente en la final de la Copa del Rey del 24 de junio de 1995, recordada por la histórica granizada que obligó a suspender el partido en el minuto 79 en el Santiago Bernabéu. Se reinterpreta el modelo con fabricación actual y la integración de los patrocinadores presentes para reforzar el vínculo entre memoria, innovación y presente.

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En conjunto, la Jornada Retro de LaLiga no es solo una celebración del pasado, sino una forma de activarlo en el presente. Una manera de entender que la historia no es un archivo, más bien un recurso vivo que define la identidad de los clubes y su relación con la afición. Una oda a la nostalgia que lejos de impedirnos celebrar el fútbol español nos hace recordar el feliz camino hasta el mismo.