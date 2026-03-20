El CPA Brión irá al Campeonato y la Copa de España

Tras los éxitos cosechados el pasado 28 de febrero y 1 de marzo en el Campeonato Gallego de Grupos Show, donde el CPA Brión se proclamó subcampeón tanto en la categoría de Grupo Show Pequeño como en Cuarteto Senior, la entidad ha logrado, por quinto año consecutivo, el ansiado pase para competir en el Campeonato de España que se va a celebrar en Guadalajara y la Copa de España en Alcoy.

Lejos de relajarse tras la clasificación nacional, el club se desplazó este fin de semana a O Carballiño para disputar la Copa Gallega, donde los resultados no han podido ser mejores. El Grupo Show Pequeño (Categoría Nacional), tras su plata en el gallego, logró realizar una coreografía con firmeza y determinación, lo que les llevó a subir al primer cajón del podium proclamándose así campeonas de la Copa Gallega.

Mientras, el Cuarteto Senior (Categoría Nacional) volvió a demostrar su nivel y regularidad proclamándose de nuevo subcampeón. Por último, el Grupo de Show Pequeño (Categoría Regional) se estrenó en la competición de la mejor manera posible, subiéndose al primer cajón del podium y proclamarse así campeón en su categoría.

Estos hitos deportivos no son fruto del azar, sino que vienen respaldados por el sólido proyecto que lidera el equipo técnico del club. La labor de Natis y Andrea Mera ha sido fundamental para alcanzar este nivel. Su dedicación y el intenso trabajo diario con las patinadoras han permitido que el CPA Brión compita al más alto nivel. Con estos resultados, el club afronta con máxima ilusión los próximos retos nacionales.

El club ha iniciado una campaña de captación de patrocinadores que quieran ayudar a sufragar la logística y los desplazamientos a las citas nacionales. El complejo despliegue organizativo que exigen estos torneos supone un esfuerzo económico de gran envergadura.

Esta falta de respaldo financiero obliga a la entidad a buscar el apoyo del tejido empresarial local, ofreciendo a cambio una oportunidad única de vinculación publicitaria con los valores de éxito, esfuerzo y representación territorial que el equipo llevará por toda España. n