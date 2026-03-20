La Diputación de A Coruña pone en valor a sus astros

El Teatro Colón acogió este viernes la IV Gala de los Premios del Deporte de la Diputación de A Coruña, que reunió a cientos de deportistas, clubes y entidades para reconocer el trabajo y los éxitos del deporte provincial. María Sanjurjo, campeona de Europa de hockey sobre patines, y Lucas Yáñez, campeón de Europa de patinaje artístico, fueron nombrados mejores deportistas.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó «los años de dedicación y constancia» detrás de cada logro y el papel de las familias y clubes de base. El diputado de Deportes, Antonio Leira, recordó que «el deporte forma personas y transmite valores más allá de los resultados».

En la categoría de veteranos, María del Mar Terceiro (Club del Mar San Amaro) fue premiada por su dominio en natación máster con títulos autonómicos, estatales e internacionales. Amador Pena Torreiro recibió el galardón masculino por su palmarés en atletismo, siendo medallista europeo en 4x400, campeón gallego de trail, más de 200 victorias en carreras populares, 8 triunfos en el Circuito de la Diputación y su labor como entrenador.

Entre las promesas, Aitana Capeáns Rey (A Baña) fue la mejor deportista femenina base tras proclamarse campeona de España sub-18 en lanzamiento de peso (2025) y sub-16 (2024). Hugo Zuluaga Lamazares (Sada) ganó el premio masculino por conquistar el Campeonato de España sub-16 en 600 metros en Gijón.

En deporte adaptado, María José Pose Santos fue reconocida por su progreso en paraciclismo: de iniciarse en 2022 a ganar la Copa de España 2025, el título gallego WH3 y ser convocada con la selección gallega. Jacobo Garrido Brun (A Coruña) obtuvo el premio masculino tras lograr plata en 400 metros en el Mundial de Singapur y un nuevo récord de España.

Xan Xosé Suárez fue elegido mejor entrenador por su trabajo de más de 20 años en triatlón, convirtiendo Cedeira en referente estatal y formando parte del equipo técnico español. Adrián Maceiras recibió el premio al mejor árbitro por su trayectoria internacional en taekwondo y su selección para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cinfo fue distinguida como mejor entidad colaboradora por la plataforma tiivii.tv, con cobertura audiovisual gratuita en 65 recintos. El torneo Xacobeo de Ximnasia Rítmica Viravolta Jael ganó como mejor evento por reunir 800 gimnastas y 2.000 espectadores. El Club de Piragüismo Ría de Betanzos fue premiado por sus 40 años de promoción del deporte base y Un Paso Máis y Empujando Sonrisas compartieron el galardón por su labor de integración de personas con diversidad funcional.

El premio a toda una vida fue para José María Valeiro Iglesias (fallecido en 2024), clave en el baloncesto de Betanzos, recogiéndolo su hermano. Menciones especiales recibieron el ascenso del Parrulo CF de Ferrol a Primera División, Ale de Paz y Martita López-Pardo por los éxitos de la selección española, la trayectoria de 7 décadas del Padronés Cortizo y los triunfos del piloto Luis Penido en el Campeonato de Europa de montaña. Tres premios honoríficos reconocieron a Javier Gómez Noya, Iván Raña y Estrella Galicia.