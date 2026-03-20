Obradoiro: Phil Scrubb regresa a Sar liderando al Palmer Basket

Reencuentro en el Fontes do Sar. El Monbus Obradoiro recibe este sábado, a las 18.30 horas, al Palmer Basket Mallorca Palma, equipo que ha cambiado de cara desde la llegada del exobradoirista Phil Scrubb. Diego Epifanio ya avisa de que es un equipo distinto al de la ida, al que le endosó la mayor paliza de la historia de la Primera FEB con un 45-115, destacando en ese cambio al jugador al que dirigió en el Leyma Coruña.

Eso sí, el preparador comenzó hablando en la rueda de prensa que celebró en el CPI Ponte Carreira de Micah Speight, al ser preguntado por si estará en el encuentro, algo que no sucederá, ya que «aún no ha entrenado con el grupo. Creo que ya está en la fase final. La idea, seguramente, es que vuelva el lunes ya a hacer trabajo con todos».

La derrota del Coruña ante el Súper Agropal Palencia «no ha cambiado nada desde la semana pasada. Tenemos que seguir preparando todos los partidos igual para intentar ganar y seguir focalizados en el trabajo diario. Entonces, bueno, no cambia nada».

«Si ganamos, pues seguiremos reforzando el trabajo que hacemos a diario, y si, ojalá no llegue ninguna derrota, pero cuando llegue una derrota, tendremos que saber gestionarla. Por eso es muy importante no hacer cuentas de la lechera y hacer lo que depende de nosotros, que es trabajar todos los días e intentar preparar de la mejor manera el siguiente partido», añadía.

El regreso de Phil

A la hora de hablar de Scrubb, lo destapa como una de las claves: «Es un jugador que les ha cambiado un poco todo. Se trata del jugador que más minutos está jugando, que más puntos mete y el segundo que más asistencia está dando de la liga en los partidos en los que ha estado. En los últimos cuatro partidos han ganado tres. Justo el único que no han ganado ha sido el partido el que él no ha podido disputar por paternidad».

«Es un jugador que les ha dado un impacto a nivel de control del ritmo del partido, control del balón y la toma de buenas decisiones. Quizá era un poco lo que Palmer tenía que controlar, un poco todo lo que tenía que ver con ritmo de partido y elección de tiros. Creo que Phil les está dando mucho», sostenía.

Pero eso no es todo, ya que «encima, bueno, pues no han perdido lo bueno, que es que, como equipo, defensivamente son uno de los que más balones roba. De hecho, en los últimos seis partidos, lleva una media de 14 balones forzando pérdidas al rival. Al final, esa energía defensiva y el control de partido que les está dando Phil con el resto de la anotación, de (Hansel) Atencia o de (Duda) Sanadze, hacen un equipo que es mucho más peligroso que el que nos pudimos encontrar en la primera vuelta».

Palmer

Por todo ello, se olvida de la paliza que les endosaron en la ida: «El partido empieza cero a cero. Ojalá nos pudiera valer la ventaja de la primera vuelta, pero no nos vale. Hay que luchar cada balón, en cada cuarto, y ser conscientes de que jugamos en casa. De los últimos cuatro partidos, hemos jugado tres fuera, con el parón de las ventanas. Tenemos muchas ganas de jugar delante de nuestro público y ojalá podamos hacer un buen partido».

También apuntó lo que se pueden esperar los aficionados del Palmer: «Ellos son un equipo que, tras pérdida del rival o tras rebote suyo, corren. Y si no, pues bueno, juegan en un ritmo más controlado, que eso también ha hecho un poco que baje su nivel de pérdidas. Nosotros no queremos renunciar a nada, queremos seguir defendiendo duro, reboteando, corriendo y tomando las mejores decisiones en ataque. Entonces, vamos a ver si somos capaces de controlar, sobre todo, sus primeros segundos y, una vez en el cinco contra cinco, a ver si en su generación de bloqueo directo somos capaces de minimizar los daños».

Sin más bajas

Por último, dejó claro que cuenta con el resto de sus efectivos, aunque «a día de hoy nos falta un entrenamiento después de esta rueda de prensa y el entrenamiento de mañana. Pero sí, en principio, el resto están todos disponibles».

Fuera de la rueda de prensa, Epi, acompañado de Sergi Quintela y Felipe Dos Anjos, pasó un agradable momento con los alumnos y alumnas del centro educativo, firmando camisetas y bufandas y charlando con ellos durante parte de la visita del conjunto compostelano. n