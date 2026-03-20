El Raxoi 'ata' el segundo puesto y afrontará un derbi por el liderato

El HC Raxoi avanza paso a paso y victoria a victoria a por el ascenso. El conjunto santiagués sigue en su linea ascendente en la Ok Plata Femenina reteniendo el segundo puesto. Tras las victorias en Pamplona, 1-3 contra el Rochapea, y en casa contra el DP Berenguela, por 3-1, las compostelanas viajaban a Madrid para enfrentarse contra el tercer clasificado, el CP Alcalá, con solo dos puntos de diferencia en la clasificación, y lograron tomar distancia al imponerse por 0-3.

Fue un partido trascendental para el tramo final de la competición, donde las pupilas de Luis Aceituno supieron leer el partido a la perfección. Control de la bola, de los tiempos y del partido, y con un gol de Lucía Velo a segundos de la finalización de la primera parte que permitió a las chicas del Raxoi afrontar la segunda con la tranquilidad de ir por delante. La segunda parte fue de nuevo, de control y superioridad del Raxoi, que tuvo la tranquilidad con el gol de Cami Benegas, en una gran jugada de equipo tras una pared con Mili Carrera. Lara Yáñez puso el 0-3 aprovechando que el CP Alcalá sacó a la portera para meter una quinta jugadora.

La jornada 18 trajó tambien el empate del lider, el Marineda, contra el Tres Cantos madrileño, con lo que ahora el HC Raxoi se coloca solo a 3 puntos de la primera plaza y con un importante colchón de 5 puntos sobre el Alcalá.

El proximo día 28 el Raxoi recibe al líder en Vite y el club quiere que el pabellón sea una caldera para animar a sus jugadoras.