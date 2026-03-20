Deporte Santiagués
El Raxoi 'ata' el segundo puesto y afrontará un derbi por el liderato
Se mantiene en puesto de ascenso tras imponerse al tercero
Recibe al líder, el Marineda coruñés
El HC Raxoi avanza paso a paso y victoria a victoria a por el ascenso. El conjunto santiagués sigue en su linea ascendente en la Ok Plata Femenina reteniendo el segundo puesto. Tras las victorias en Pamplona, 1-3 contra el Rochapea, y en casa contra el DP Berenguela, por 3-1, las compostelanas viajaban a Madrid para enfrentarse contra el tercer clasificado, el CP Alcalá, con solo dos puntos de diferencia en la clasificación, y lograron tomar distancia al imponerse por 0-3.
Fue un partido trascendental para el tramo final de la competición, donde las pupilas de Luis Aceituno supieron leer el partido a la perfección. Control de la bola, de los tiempos y del partido, y con un gol de Lucía Velo a segundos de la finalización de la primera parte que permitió a las chicas del Raxoi afrontar la segunda con la tranquilidad de ir por delante. La segunda parte fue de nuevo, de control y superioridad del Raxoi, que tuvo la tranquilidad con el gol de Cami Benegas, en una gran jugada de equipo tras una pared con Mili Carrera. Lara Yáñez puso el 0-3 aprovechando que el CP Alcalá sacó a la portera para meter una quinta jugadora.
La jornada 18 trajó tambien el empate del lider, el Marineda, contra el Tres Cantos madrileño, con lo que ahora el HC Raxoi se coloca solo a 3 puntos de la primera plaza y con un importante colchón de 5 puntos sobre el Alcalá.
El proximo día 28 el Raxoi recibe al líder en Vite y el club quiere que el pabellón sea una caldera para animar a sus jugadoras.
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera: así es la nueva película de acción de Prime Video
- Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes
- El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento 'meramente formal