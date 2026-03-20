El Rítmica Compostela hace pleno para ir al Nacional

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela ha protagonizado un fin de semana sobresaliente que confirma su gran momento deportivo y su consolidación como una de las entidades de referencia en la gimnasia rítmica gallega. Resultados de máximo nivel, pleno de clasificación nacional y una firme apuesta por la formación de calidad marcan una dinámica ascendente que sitúa al club en una posición destacada dentro del panorama autonómico.

La jornada del sábado dejó patente el alto nivel competitivo del club. En el Campeonato Galego Base Individual, celebrado en Sanxenxo, el Compostela logró un hito de gran relevancia: la clasificación de todos sus gimnastas para el Campeonato de España que se disputará en la ciudad de Oviedo.

El medallero estuvo encabezado por Iván Gutiérrez, que se proclamó campeón gallego en categoría juvenil base, acompañado en el podio por Hugo Vázquez, subcampeón, y Carlota Millán, que logró la medalla de bronce. A estos resultados se suman las meritorias cuartas posiciones de Lola Mayan, Amaya Espín y Cosme González, rozando todos ellos el podio en sus respectivas categorías, así como la participación de Joana Ortega.

De forma paralela, el club volvió a demostrar su potencial en el Torneo Club X.R. Carral, donde firmó una actuación brillante con un balance de cinco medallas de oro y dos de platas, evidenciando la profundidad y el nivel de su cantera.

Los triunfos de Sofía Golán y de los conjuntos Infantil A Interescuelas, Infantil Escolar P, Alevín Promoción y Cadete Promoción reflejan la solidez del trabajo colectivo, mientras que las platas de Ana Gómez Ulla y del conjunto Prebenjamín Promoción completan un resultado global de enorme valor.

Asimismo, en el XVIII Torneo Ximnasia Arousa, celebrado en Vilanova de Arousa, el club volvió a dejar muestras de su progresión, con actuaciones destacadas de Carlota Millán, Carla Queiruga y Lucía Gómez, además de su participación en categoría Infantil Escolar. Más allá de los resultados, la competición sirvió para seguir afianzando la evolución técnica y escénica de las gimnastas.

El domingo, el protagonismo fue para la formación, uno de los pilares fundamentales del modelo del club. En el marco de las Jornadas de Tecnificación de Gimnasia Estética de Grupo 2026, el Compostela contó con la presencia de la reconocida técnica Llanos Tornero, una figura de prestigio dentro de la disciplina.

Durante la jornada, las gimnastas pudieron trabajar en profundidad sus coreografías, perfeccionar la ejecución técnica y mejorar aspectos artísticos clave, en un entorno de aprendizaje de máximo nivel.

El gran momento del club no se limita a la rítmica ni estética. La sección de gimnasia acrobática inició su temporada competitiva en Gondomar con una actuación muy destacada en la Copa Base Acrobática y en la Copa Escolar. n