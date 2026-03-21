El compostelano Mateo Lois se proclama campeón gallego sub 23

Con cada paso que da Mateo Lois, las expectativas crecen en torno a su figura. El talento santiagués, nacido en 2011, firmó una gesta histórica el pasado jueves en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se proclamó campeón gallego sub 23 al imponerse a Daniel Baena (3-1) en la final.

A pesar de estar todavía en edad infantil, Mateo Lois tomó la decisión de participar en la categoría sub 23 del XXXIII Campeonato Galego con el objetivo de «competir con deportistas más veteranos y vivir la experiencia sin tener la presión de obtener grandes resultados».

Partiendo del grupo 2, empezó la competición con tres victorias consecutivas que confirmaban su pase a las eliminatorias y en el último choque de la fase inicial, el santiagués se enfrentó a Daniel Baena (Club Monteporreiro) con el primer puesto del grupo en juego. El palista pontevedrés venció gracias a su tremendo acierto con el golpe de revés, consiguiendo el pase directo a semifinales.

Por su parte, Mateo quedó encuadrado con Enzo López en cuartos de final al cual superó tras remontar un 0/5 adverso en el segundo set del partido. Pero en semifinales esperaba el gran favorito: el local Matías Gabriel Betancor. La energía del pabellón, volcado con el lerezano, no intimidó al jugador picheleiro que finalmente consiguió sellar su billete a la final después de vencer por 11/8, 8/11, 11/8 y 13/11.

Imagen del podio del Campeonato Gallego sub 23 de tenis de mesa. / Cedida

Un escollo restaba para confirmar el hito. Enfrente, el único capaz de frenar la desbordante ambición de Lois durante el campeonato: Daniel Baena. Con la lección bien aprendida, el jugador del Arteal dominó la final de principio a fin, solventando el duelo en cuatro sets (3-1).

En definitiva, gran victoria en categoría sub 23 para el compostelano Mateo Lois que representará a la selección gallega en el próximo torneo nacional escolar que tendrá lugar en Antequera a principios del próximo mes de abril.