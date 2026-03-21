El GP de Brasil de MotoGP, en peligro: "Se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del terreno"

Saltan las alarmas en el circuito de Goiânia en Brasil. Un boquete de considerable tamaño en medio del trazado ha obligado a retrasar el inicio de Moto3, según ha confirmado la propia cuenta oficial de MotoGP a través de redes sociales, y el Gran Premio de este fin de semana podría estar en peligro.

Las fuertes lluvias que han azotado el circuito durante varios días parecen haber provocado la aparición de un socavón en la recta de meta tras la sesión de clasificación de MotoGP.

Las fotografías vistas han confirmado la magnitud de los daños causados al circuito, con trabajadores que actualmente se encuentran con el agua hasta la cintura en un foso situado justo en medio de la recta principal de la pista. Aún está por verse cuánto tiempo llevará reparar los importantes daños.

Tomé Alfonso, responsable de seguridad de MotoGP, se ha pronunciado al respecto: "Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del terreno. Se encuentra fuera de la trazada y ya estamos reparando el problema. Si todo va bien, hoy deberíamos poder celebrar la carrera Sprint de MotoGP"