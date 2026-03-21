El Obradoiro sufre para ganar al Palmer de Phil Scrubb

Exigente encuentro el que se lleva el Monbus Obradoiro ante un Palmer Basket Mallorca Palma que dio guerra e hizo sudar a los de Diego Epifanio. Los locales retuvieron el triunfo en el regreso de Phil Scrubb a Sar, no sin sufrimiento. Se impusieron por 89-80, después de tomar distancia en el segundo cuarto, pero los baleares resurgieron y el último cuarto requirió de lo mejor de los compostelanos para ganar.

Phil era el primer jugador en botar el balón en Sar y Sanadze en anotar a media distancia. Pérdida y tiro apurado sin fortuna del Obra, que encajaba un triple del georgiano. Tampoco estaban cómodos con el balón los visitantes y, tras pérdida, Westermann estrenaba a los suyos con una suspensión a media distancia. Sanadze seguía a lo suyo y sumaba dos tiros libres (2-7). Ambos equipos estaban precipitados en el juego, especialmente los locales. Barrueta trataba de despertarlos con un triple y Dos Anjos lo seguía con un buen gancho.

Barrueta fintaba el triple, mandando a volar a Urdiain para sumar posteriormente los tres, pero el del Palmer se la devolvía. Barcello sumaba de dos y Scrubb endosaba otro triple (12-14). Entraban Quintela y Andersson para mejorar en defensa y, poco después, salía Barcello con dos faltas por Brito. Machacaban con fiereza en un intercambio Izaw-Bolavie y Dos Anjos. Este Palmer no estaba siendo el de la ida. Brito conectaba desde el exterior para adelantarse y entraba toda la segunda unidad. Feliu metía otro triple y empataba Kravic con una bandeja, tras rebote y asistencia de Munnings (19-19).

Los colegiados eran muy duros en el criterio con el Obra, que llegaba a la quinta falta y Izaw-Bolavie aportaba uno de sus intentos. Como Gipuzkoa en casa el año pasado, el Obra parecía contagiarse de la precipitación inicial. Atencia sumaba dos y Feliu otros tantos en contra para cerrar el cuarto con el 19-24.

En el segundo, el aro volvía a escupir una bola, ahora de Quintela, que posteriormente era superado por Atencia y Feliu volvía a 'enchufar' de tres (19-29). Tiempo de Epi en menos de un minuto. Westermann entraba para dar sentido al juego y, en una gran jugada de equipo, Munnings sacaba un buen gancho. Seguía la asistencia del francés a Kravic tras bloqueo, jugada en la que estaban buscando hacerse fuertes. Así, Andersson acababa en la línea de personal sumando dos (25-29). Y sin cambiar lo que funciona, Westermann encontraba al serbio de nuevo para asistir su gancho. Paraban el crono los visitantes.

Falta dura sobre Kravic no pitada, pero compensaba el triple de Westermann a pase del pívot, que repetiría el galo después del gancho de Izaw-Bolavie para remontar (33-31). La Caldeira empezaba a 'caldearse' con los colegiados. El tándem Westermann-Kravic estaba arrasando y ahora era el base el que lo asistía por dentro. Galán metía uno de sus tiros libres y Scrubb les devolvía una bomba. Westermann, en estado de gracia, enchufaba otro triple y Brito no fallaba desde la línea de personal (41-33). Feliu daba un toque a los suyos con una gran suspensión a la altura del tiro libre. Pero la 'maquinaria' obradoirista estaba ya 'engrasada' y Galán finalizaba bajo el aro, forzando otro tiempo visitante.

Scrubb estaba cegado, con tiros muy complicados que no entraban. Mientras, un despistado Dos Anjos asistía el triple de Barrueta, en una jugada que podría haber finalizado en el aro (46-35). Mantenía el ritmo un exigido Galán, que lograba un dos más uno efectivo. Seguía Barrueta con tres tiros libres, aportando dos. Sanadze reaparecía desde el exterior, pero no paraban los locales y Brito lucía un precioso eurostep perfecto (53-38). Juan Ignacio Díez pedía otro tiempo con 14 segundos. Defendían bien los visitantes, pero tenían que tirar desde el medio del campo a la nada. Descanso con el 53-38, haciendo un 32-12.

Daba inicio la segunda parte con Izaw-Bolavie 'bailando' en el poste para anotar ante Dos Anjos. Westermann seguía con su festival exterior (4/4) y Sanadze sacando recursos para sumar a media distancia (56-42). Dos Anjos erraba dos tiros libres y castigaba Scrubb con un triple muy difícil cayéndose. El canadiense finalizaba solo en transición tras pérdida local para bajar de los dos dígitos de distancia (56-47). Pero, tras intercambiar errores, Galán recuperaba el margen desde fuera (59-47).

Enchufaba el quinto triple Westermann (17 puntos), que se sentaba aplaudido por Sar. Aunque Palmer no bajaba el pulso por acercarse con la canasta de Carrallero (62-50). Gran defensa local que agotaba la posesión visitante, castigando con triple de Barrueta. Se la devolvía un Atencia que, además, conectaba a media distancia sin miedo a Dos Anjos (66-55). Feliu terminaba el trabajo de volver a bajar de los dos dígitos en el exterior (66-58). Tiempo de Epi. Los 'pequeños' del Palmer no frenaban y otros dos de Atencia. Brito lo contestaba con un triple, pero Atencia fintaba bien ante Quintela y otra media distancia dentro. La defensa visitante se endurecía, impedía al Obra, pero no anotaban, cerrando con el 69-62.

Llegaba el último acto y nuevo triple de Atencia. Andersson aportaba dos y llegaba el primer fallo exterior de Westermann, pero a la segunda no erraba (74-65). Tiempo de Díez. Regresaban con pase aéreo de Scrubb que finalizaba Dike machacando. Posteriormente, el interior los ponía a cuatro con un triple (74-70). Intensidad máxima de ambos conjuntos en la pugna de cada balón. Brito daba aire desde el exterior y la Caldeira se prendía para animar. Sacaba dos tiros libres Sandze, pero Sar le hacía errar el primero (77-71). Se estaban precipitando los locales en ataque. Triple de Scrubb que propiciaba el tiempo de Epi.

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Regresaba Westermann con su séptimo triple (23 puntos). Pasos de Sandze, compensada por la buena lectura defensiva de Palmer. Quintela cometía falta y Scrubb aprovechaba el bonus al máximo (80-76). Galán al rescate con un dos más uno propio de un exterior. Palmer paraba antes del tiro libre, que entraría (83-76). La defensa negaba al Palmer y Dos Anjos machacaba tras rebote. 85.76 y nuevo tiempo visitante. Dos defensores sobre Scrubb y recuperaba el Obra, que quemaba el tiempo y Galán sacaba dos tiros libres, sin fallo. Scrubb hacía lo propio (87-78). El crono estaba a favor de un Obra. Barrueta y Sanadze intercambiaban canastas para cerrar con el 89-80.