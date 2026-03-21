Un Villalbés incómodo y casi inexpugnable a domicilio visita San Lázaro

La SD Compostela recibe este domingo (San Lázaro, 18.00), coincidiendo con la Festa da Uña en la ciudad picheleira, a uno de los visitantes más exigentes del campeonato. El Racing Villalbés, cuarto clasificado, llega a la capital gallega con un historial a domicilio casi impoluto. El equipo menos goleado de Tercera RFEF, con 19 tantos recibidos, es además el segundo mejor visitante y el conjunto que menos derrotas (1) ha encajado lejos de su feudo en toda la liga. Un rival muy peligroso que buscará vencer al líder a partir de una identidad muy definida: orden, fiabilidad defensiva y transiciones rápidas.

Los números advierten sobre su dificultad. Tal y como explicó el segundo entrenador del Compos, Vecho Ríos, se trata de "un equipo que está muy bien trabajado defensivamente", con líneas juntas y un compromiso colectivo que le permite competir en prácticamente cualquier escenario.

Una consistencia defensiva que se manifiesta en los datos, sobre todo fuera de casa. Solo superado por los 24 puntos del Arosa (en 13 partidos), el Villalbés suma 21 en doce encuentros disputados y apenas ha encajado cuatro goles como visitante en toda la temporada, guarismos que reflejan su capacidad para competir en contextos exigentes.

El Racing Villalbés encajó ante el Alondras la única derrota a domicilio de la temporada. / SANTOS ALVAREZ

El asistente blanquiazul también advirtió sobre la versatilidad del cuadro lucense, capaz de alternar defensa de cuatro o de cinco con naturalidad, adaptándose a las circunstancias del partido. Un plan que no varía a pesar de la sensible baja de Javi Varela, sancionado y pieza clave a la hora de modificar el esquema. Su ausencia no altera un posible planteamiento defensivo de Juan Rodríguez, el cual podría echar mano de José Varela o Diego López para fortalecer numéricamente su zaga.

Ataques directos

Para Vecho, su solidez va de la mano de una propuesta ofensiva claramente definida. El cuadro de Vilalba apuesta por el juego directo gracias a una gran capacidad para ganar segundas jugadas, buscando instalarse rápido en campo rival. Del mismo modo, los rojiverdes buscan hacer daño en los costados, con los centros laterales como uno de sus principales recursos.

Dentro de su plan de ataque, la llegada de jugadores desde segunda línea será un aspecto a controlar por los jugadores del Compostela. "Son buenos llegadores del lado débil", señaló Vecho, resaltando la capacidad vilalbesa de tocar área con varios efectivos de forma constante.

Jorge Maceira, durante el encuentro frente al Racing Villalbés de la primera vuelta. / Área 11

Otro de los grandes peligros de este Racing Villalbés es su facilidad para castigar al contragolpe. Su paciencia y sobreprotección defensiva llevan a los equipos rivales a dejar mucho espacio a la espalda en busca de ahogar a un cuadro lucense que se siente muy cómodo en este tipo de situaciones y amenaza constantemente en las transiciones. “Una de las claves del partido va a ser que no consigan transitarnos”, advirtió el segundo entrenador picheleiro.

Con la posibilidad de alinear tres hombres en ataque o reforzar el mediocampo según el momento, el Villalbés cuenta con la certeza ofensiva de Pablo Trigo. El canterano deportivista es la gran referencia del equipo rojiverde con 10 goles convertidos, y podría compartir delantera con Borja Miguez o incluso tridente con Javi Rey y Álvaro Herrero.

Ante este escenario y con el análisis del Racing Villalbés hecho, el Compostela buscará imponer su fútbol en busca de minimizar las virtudes del rival: “Tenemos que ser capaces de atacar mucho, tener el balón y estar muy bien equilibrados”. Para ello, Secho Martínez contará con casi todos sus efectivos, ya que mantiene la baja de Joaquín Goris, lesionado en ligamento lateral interno de su rodilla derecha.