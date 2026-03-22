Ferrecal, décadas de apoyo al deporte en Santiago: desde las primeras canastas de Moncho Fernández al triatlón

A principios de los años 80, un grupo de chavales correteaba en una pequeña pista deportiva en el polígono del Tambre de Santiago, donde jugaban al tenis, al fútbol sala, al baloncesto... Entre ellos, un jovencísimo Moncho Fernández lanzaba sus primeras pelotas a canasta. Aquel oasis de cemento y diversión en medio de tuberías, calderas y camiones era una apuesta de Ferrecal, compañía que desde su fundación en el año 1980 tuvo una vinculación especial con el deporte que, igual que la de Moncho con el baloncesto, duró hasta la actualidad. Y por eso el Concello premia este martes a esta empresa familiar compostelana en la VIII Gala do Deporte de Santiago, reconociendo décadas de apoyo y patrocicio a la actividad deportiva.

Ferrecal, referente de la distribución de material para profesionales de la instalación de calefacción, fontanería, aire acondicionado, piscinas, riegos… tiene hoy un centenar de empleados y centros de trabajo repartidos por toda Galicia. En 46 años de vida cambió su dimensión, pero no su esencia. En su ADN sigue aquella apuesta por ayudar a los jóvenes a practicar deporte. En los años 80 empezó habilitando una pista deportiva en tiempos en los que no sobraban este tipo de instalaciones en la capital gallega, además de firmar los primeros patrocinios de equipos locales. Hoy reforzó su apuesta y patrocina triatlón, fútbol, baloncesto y marcha nórdica, además de otras colaboraciones en forma de servicios y logística a entidades y eventos.

"Siempre hubo una vinculación importante de Ferrecal con el deporte", afirma Juan Francisco Vázquez, director general de la compañía. Primero, en la década de los 80, se patrocinó el Ferrecal de fúbol sala y el Ferrecal Pontepedriña de fútbol. Después, a partir de 1992, la empresa abrió una etapa de gestión externa en la que esos patrocinios se aparcan. Pero eso se recupera con la llegada de Juan Francisco Vázquez a la gerencia en 2019. "Tenía claro desde el principio que una de las esencias de la dirección familiar de la empresa era regresar a los orígenes y apostar por el deporte y por Santiago", explica. Y revela una anécdota que resultó determinante en esta forma de pensar.

"A principios de los 2000, buceando por internet, leí a alguien que hablaba de Ferrecal. Era una persona que hacía alusión a los patrocinios de la empresa y añoraba aquella apuesta por el deporte que había en las empresas de la ciudad", recuerda. "Decía que era una pena que aquello se hubiese perdido y quería recuperar de alguna manera lo que supuso para él pertenecer en su momento a un club de como Ferrecal y los vínculos que creó con las personas que en ese momento fueron partícipes de esos proyectos". Vázquez jamás supo quien era esa persona, "pero algo hizo click" en su forma de pensar, confiesa.

En cualquier despacho de Ferrecal se respira deporte / M.G.P.

Apuesta por la cantera y la vida sana

Cuando la familia se puso de nuevo al frente de Ferrecal, abrazó la filosofía de la responsabilidad social corporativa a través de la colaboración y patrocicio de distintos clubes y eventos tanto deportivos como culturales.

"El primer acuerdo de colaboración fue con la SD Compostela", rememora Juan Francisco Vázquez. "En paralelo, ya se realiza ese mismo año un acuerdo de de patrocinio de la cantera con el Monbus Obradoiro". Los dos grandes clubes de la ciudad ya tenían el apoyo de Ferrecal, en una relación que se mantiene en la actualidad. Pero hay más.

Una de las grandes apuestas cobra forma en diciembre de 2024: el patrocinio del Ferrecal Triatlón Compostela. "El apoyo, prolongado en 2025 y 2026, tiene su esencia en la escuela, en el trabajo que se hace con la base".

En el caso del fútbol, la empresa colabora con el Club Deportivo Amio, que también trabaja con la cantera, y en el año 2025, a raíz de la apertura de una delegación en Boiro, brinda su apoyo al Club Deportivo Boiro.

Pero quizás uno de los patrocinios que mejor resuma la esencia de Ferrecal es el del Vía Láctea. Es un club de marcha nórdica, una disciplina poco conocida en Galicia, pero que tiene un trasfondo más allá del deporte. "A este proyecto nos unimos principalmente porque a raíz de una conversación que yo tengo con ellos, descubro que es un deporte muy recomendado para pacientes que han tenido operaciones de cáncer de mama", cuenta el director general. Es un club de Santiago que ahora además colabora con otros de escalada, montañismo y disciplinas afines. "En el inicio del club es creado por esa problemática que tienen mayoritariamente las mujeres de cáncer de mama". Y Ferrecal quiso estar ahí.

"Después hay otro tipo de ayudas a otros clubs que vienen, que piden algo y siempre se ayuda, como acciones acciones concretas que organizan tipo campus", añade Vázquez. Son ayudas muy diversas, desde prestar una furgoneta para desplazar deportistas hasta donar material. "Ayudar no solo es un tema económico, también es de servicios, hay muchísimas formas de ayudar. No tienes que ser Amancio Ortega para echar una mano".

'Folk na beira do Sar', patrocinado por Ferrecal / Jesús Prieto

Más allá del deporte La responsabilidad social corporativa de Ferrecal no se limita ni mucho menos al deporte, sino que apoya muchos más eventos en la ciudad, por ejemplo a nivel cultural. El ciclo de conciertos Folk na Beira do Sar es el mejor ejemplo, al ser una apuesta directa de Ferrecal, que es el principal patrocinador. "Sin nuestra ayuda creo que no se hubiese desarrollado", dice Juan Francisco Vázquez en referencia a este ciclo que se celebra en verano en el entorno de la Colexiata do Sar y que lleva a figuras como Carlos Núñez. "Estamos metidos en este proyecto desde el principio" y ya va camino de su quinta edición.

Presentación del Ferrecal Triatlón Compostela / Antonio Hernández

"El galardón lo merecen los padres"

Sobre el galardón del Concello de Santiago en la gala, desde Ferrecal están muy agradecidos. "Lo agradecemos mucho, pero consideramos que es un premio extensivo a todas esas entidades que sin ningún ánimo de lucro ni retorno directo promueven el deporte por iniciativa propia y porque creen en él", reflexiona Juan Francisco Vázquez, que es consciente de que muchos clubs, sobre todo de base, "no podrían sobrevivir" sin este apoyo de las empresas. Además, anima al resto de empresas "a que de que dentro de sus posibilidades aporten lo que puedan al deporte compostelano".

Y añade un dato relevante: "El verdadero merecedor de este galardón tienen que ser los padres y madres de los niños". "Hacen un esfuerzo personal y económico terrible para que sus hijos se puedan desarrollar en el mundo del deporte", reflexiona Juan Francisco Vázquez, que traslada su agradecimiento a todos ellos. Lo sabe bien, porque él mismo es de ir a ver el deporte los fines de semana.

Por último, el director general de Ferrecal aprovechará la gala para hacer un llamamiento "importante" al Ayuntamiento de Santiago "para que exista una mayor implicación en el deporte y una mejora de las instalaciones deportivas" en la ciudad.