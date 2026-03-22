Atletismo
Mariano García, campeón del mundo de 1.500 metros en pista
El atleta de Fuente Álamo, en una carrera magistral, ha conquistado el segundo título mundial de su vida
Dioni García
Mariano García García lo ha conseguido. Por segunda vez en su carrera deportiva, se ha proclamado campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, en esta ocasión en la distancia de 1.500 metros lisos en Polonia. 'La Moto' ha hecho una carrera magistral, sensacional, controlando en todo momento y aguantando en una recta final donde ha resistido al ataque de Isaac Nader, el gran favorito.
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