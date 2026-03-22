Mariano García, campeón del mundo de 1.500 metros en pista

Mariano García García lo ha conseguido. Por segunda vez en su carrera deportiva, se ha proclamado campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, en esta ocasión en la distancia de 1.500 metros lisos en Polonia. 'La Moto' ha hecho una carrera magistral, sensacional, controlando en todo momento y aguantando en una recta final donde ha resistido al ataque de Isaac Nader, el gran favorito.