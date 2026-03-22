Márquez: "Aún no soy yo, no voy cómodo, voy muy rígido, debo mejorar"

Todo el mundo sabe que Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo de motociclismo, tuvo muy mala suerte en el Gran Premio de Tailandia que inauguró el Mundial-2026 en el circuito de Buriram.

Allí, ‘Il Cannibale’ fue sorprendido por las Aprilia de Marco Bezzecchi, ganador el domingo, y por la KTM de Pedro Acosta, vencedor el sábado al ‘sprint’ tras la sanción que le impusieron al campeón de Ducati por un adelantamiento muy atrevido en la curva de entrada a meta.

Pero, sí, hubo un pero o dos para que ‘ET’ abandonase Tailandia octavo de la general de pilotos, a 23 puntos del ‘Tiburón de Mazarrón’. El primer pero fue esa sanción, para muchos injusta, y el segundo, el reventón que sufrió en su neumático trasero cuando iba camino de subirse al podio en el GP.

Llegado el fin de semana de Goiania (Brasil), donde el Mundial regresaba 22 años después de su última visita y disputada la primera carrera en un trazado nuevo, Marc Márquez ha vuelto por sus fueros y ha ganado con enorme autoridad y, sí, cierta dificultad, que él mismo reconoce. Pero…sí, otro pero, ya es sexto del Mundial, ahora, a 12 puntos de Acosta, que sigue siendo líder.

Buena salida

Márquez no se veía ayer ganador pero, como suele decir siempre antes de la carrera, si se presenta la ocasión de intentarlo “ya me conocéis”, hay que probarlo. “No me veía ganador porque, como sabéis, todos los pilotos de Ducati tenemos la posibilidad de analizar la telemetría de nuestros compañeros de marca y, antes de la carrera, al repasar los datos de Fabio (Di Giannantonio) he comprobado que aquí va muy, muy, rápido. No sé, pilota de una manera fácil, fluida y he querido entender qué estaba haciendo. No copiar, eso es imposible, pues cada uno tenemos nuestro propio estilo, pero sí analizar qué hacía distinto”.

Márquez ha salido muy bien desde la tercera posición de la primera línea. ‘Digan’ ha salido mejor que nadie desde la ‘pole’ y Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha dormido un poco y no solo le ha adelantado MM93 sino también, incomprensiblemente, Fabio Quartararo (Yamaha), que también superó a Márquez al trazar la primera curva de derechas.

"Si Di Giannantonio no hubiese cometido ese pequeño error, a tres vueltas del final, no sé si me hubiese atrevido a adelantarle, a jugármela, sobre todo pensando en la sanción que sufrí al adelantar a Pedro Acosta en la 'sprint' de Tailandia". Marc Márquez — Piloto de Ducati y nueve veces campeón del mundo

La carrera, pues, empezó con ‘Digan’, el ‘Diablo’, Márquez y ‘Bezz’, liderando el pelotón, pero cambió muy pronto porque, en el tercer giro de los 15 que tenía la ‘sprint’, el de Cervera (Lleida) superó a Quartararo y se fue a por el discípulo de Valentino Rossi.

“Al inicio de la carrera”, relata Márquez, “he podido comprobar que, en efecto, ‘Digan’ iba muy veloz y he pensado ¡uf! no va a ser fácil, no. Pero, en la última parte de la carrera, me he ido encontrando mejor, mucho mejor y como veía que, décima a décima, se reducía la desventaja, he creído que podía llegar a él. Y, cuando he llegado a su estela, ha cometido un error, he podido atacarle, aprovecharme de ese pequeño fallo y adelantarlo”.

¿Y si me sancionan?

El mayor de los Márquez Alentá, con la sinceridad de siempre, habitual en él, ha reconocido que, sin ese error, probablemente se hubiera conformado con la segunda plaza. “Sin ese error no sé, no sé, si me hubiese atrevido a intentarlo. Tenía dos puntos donde creía que podía tener oportunidad de adelantarle, pero el problema es que en este trazado, en esta pista, tan nueva, tan rara, si te sales de la línea, todo es suciedad y no puedes parar la moto. Hubiese sido una maniobra muy forzada, parecida, sin duda, a la que me hizo perder la ‘sprint’ de Tailandia con Pedro (Acosta). Yo creo que hubiese desistido de intentarlo, sí, no quería una nueva sanción”.

Cuestionado sobre la declaración que le hizo a Izaskun Ruiz, en DAZN, en el sentido de que no se siente cómodo sobre la moto, Márquez reconoció que es verdad. “Quiero ver repetida la carrera y tranquilamente, con tiempo, porque tengo la sensación, pero lo quiero confirmar, que, encima de la moto, me siento pilotando muy raro, no sé, no creo estar pilotando aún como el año pasado. Aún no soy yo. No me siento pilotando fácil, descolgado de la moto. Tengo la impresión que voy demasiado rígido, no voy suelto, no voy cómodo, no voy jugando, tengo sustos que no acabo de entender y es ahí donde estamos trabajando para ir más cómodo”.

Más cerca del líder

Márquez justificó todo lo ocurrido con el socavón que apareció en la recta de meta y celebró que el problema no estuviese en la trazada y pudiese solucionarse a tiempo. “Bueno, son cosas que pueden ocurrir en circuitos que se hacen en poco tiempo, han hecho un esfuerzo tremendo. El problema es que la tierra que soporta la pista, el asfalto, no esté firme pues eso podría derivar en más problemas el año que viene”.

Eso sí, el nueve veces campeón del mundo lamentó y criticó que Dirección de Carrera, retrasando hasta dos veces la salida, “no tenga en cuenta todo el trabajo previo que debemos hacer nosotros antes de encaminarnos hacia la parrilla. Tenemos nuestros rituales, nuestra manera de prepararnos para ese gran momento y cambiarlo varias veces en minutos no es agradable, la verdad”.

Mundial de MotoGP: 1. Pedro ACOSTA (España, KTM), 33 puntos; 2. Marc BEZZECCHI (Italia, Aprilia), 31; 3. Jorge MARTÍN (España, Aprilia), 25; 4. Raúl FERNÁNDEZ (España, Aprilia), 23; 5. Ai OGURA (Japón, Aprilia), 22 y 6. Marc MÁRQUEZ (España, Ducati), 21.