Máximo Quiles gana en Brasil y se pone líder del mundial de Moto3

El español Máximo Quiles (KTM), ha logrado su primera victoria de la temporada 2026 al vencer el Gran Premio de Brasil de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania, que le convierte en nuevo líder provisional del mundial.

Quiles supo aprovechar las circunstancias de carrera para encabezar la misma hasta ver la bandera de cuadros, a pesar de que en las últimas vueltas, después de una bandera roja que 'acortó' la prueba, su propio compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli (KTM), le presionó hasta el final.

El semáforo rojo de Moto3 se apagó con unas muy buenas condiciones atmosféricas en la pista de Goiania y el autor de la 'pole position' no falló al llegar a la curva de final de recta, en la que Joel Esteban (KTM) comandó la carrera perseguido por Valentín Perrone (KTM), que le adelantó en la segunda curva, con el también argentino Marco Morelli (KTM) pegado a ellos.

Antes de cumplirse la primera vuelta, a Joel Esteban ya le habían superado Marco Morelli, líder en el giro inicial, Valentín Perrone, el indonesio Hakim Danish (KTM), los españoles David Almansa (KTM), que partía en una retrasada decimocuarta plaza, y Máximo Quiles (KTM), además del también indonesio Veda Pratama (Honda).

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Actividad en cabeza

Bien es cierto que la carrera no había hecho más que comenzar y los cambios al frente de la misma se convirtieron en una constante, aunque inicialmente con Marco Morelli marcando el ritmo de carrera, hasta que su compañero en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', decidió asumir el rol de líder en un grupo principal que en la tercera vuelta todavía seguí compacto, aunque muy estirado.

Perrone, Quiles, Almansa y Morelli fueron los más 'activos' en cabeza del grupo principal, que transcurridas cuatro vueltas no había logrado 'cortar' al grupo principal, formado por hasta quince pilotos, con un pequeño corte de medio segundo respecto a sus perseguidores.

Una vez que el líder del mundial David Almansa se puso a tirar en cabeza del pelotón principal, éste comenzó a estirarse mucho más y pronto se definieron mucho más las posiciones, perdiendo cualquier opción Joel Esteban, que se fue por los suelos en la curva seis de la séptima vuelta y cuando esa circunstancia provocó un 'corte' con dos pilotos por delante, Almansa y Quiles, con Morelli haciendo de puente de enlace y un 'octeto' perseguidor tras ellos.

Antes de cumplirse el ecuador de la carrera David Almansa y Máximo Quiles ya contaban con casi dos segundos sobre sus inmediatos perseguidores, encabezados por los hispano argentinos Marco Morell y Valentín Perrone.

Caída del líder del mundial

Pero en la decimotercera vuelta se produjo un giro radical en el desarrollo de la carrera, al irse por los suelos en la curva cuatro el líder del mundial, David Almansa, que dejó el camino expedito a un Máximo Quiles que, de no cometer errores y al cumplir la mayoría de edad este fin de semana, iba a poder celebrar su victoria sobre el podio descorchando la botella de champán.

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Quiles, con más de cuatro segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Adrián Fernández (Honda), era firme candidato a la victoria, cuando en la vuelta quince Dirección de Carrera decidió mostrar bandera roja por los incidentes que se habían registrado y cuando no se habían cumplido los dos tercios de carrera.

No tardó demasiado Dirección de Carrera en anunciar que la prueba se reanudaría a sólo cinco vueltas, además de explicar que la bandera roja se había mostrado para poder recuperar con las mejores garantías de seguridad la moto del accidentado piloto británico Scott Ogden (KTM).

David Almansa, desolado por su caída y al no poder entrar en su taller con la misma, no pudo presentarse en la segunda salida.

Segunda salida y victoria de Quiles

En el mismo orden que completaron la decimocuarta vuelta se procedió al procedimiento rápido de la segunda salida de Moto3, en la que Máximo Quiles fue el más rápido al apagarse el semáforo, secundado por Valentín Perrone y Adrián Fernández, en tanto que más atrás y en esa vuelta inicial, se iban por los suelos Jesús Ríos (Honda), que arrastraba en su percance a Matteo Bertelle (KTM) en la curva cuatro.

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Quiles tiró con fuerza desde esa primera de las cinco vueltas que debían completar todos los pilotos, para intentar evitar sorpresas en el último momento y que en dos vueltas le permitía contar con medio segundo de ventaja sobre Morelli, Guido Pini, Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda), en cabeza del grupo perseguidor.

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El pupilo de Jorge Martínez 'Aspar', Máximo Quiles, se mantuvo firme en cabeza de carrera hasta ver la bandera de cuadros, aunque acuciado por su propio compañero de equipo, Marco Morelli, con el indonesio, Veda Pratama (Honda), en el tercer peldaño del podio.