Mechaal y Barreiro, ganadores de Os 10.000 Peregrinos

Abel Mechaal y la asturiana Isabel Barreiro se proclamaron vencedores absolutos de la carrera 10K Os 10.000 Peregrinos de la Diputación de A Coruña, celebrada este domingo en Santiago de Compostela, en una edición que batió todos los récords al superar los 4.000 participantes en el conjunto de las pruebas.

En la categoría masculina, Abel Mechaal subió al más alto del podio, seguido de David de la Fuente y Abal Chaves. Por su parte, en la categoría femenina, Isabel Barreiro logró la victoria con un tiempo de 33:33, estableciendo un nuevo récord de la prueba. Completaron el podio Dameku Paniagua y Debris Paniagua.

Podio de la 10.000 Peregrinos / Diputación de A Coruña

Las calles del casco histórico compostelano y la emblemática meta en la plaza del Obradoiro se volvieron a convertir en el escenario de una cita deportiva de primer nivel, que reunió atletas de todas las edades y niveles, consolidando su carácter popular e inclusivo. También hubo un susto en la meta, ya que un participante sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero ya se encuentra estable.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó en la entrega de premios junto al diputado de Deportes, Antonio Leira, y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Durante el acto, Formoso destacó el crecimiento de la prueba y su impacto: “Los 10.000 Peregrinos se consolida como una de las grandes citas del atletismo en Galicia, combinando deporte, una participación que crece año tras año y la proyección de un escenario tan emblemático como Santiago de Compostela”.

Por su parte, Antonio Leira puso en valor el alto nivel competitivo de la carrera y su crecimiento continuo, destacando la importancia de promover eventos deportivos singulares como este, que dinamizan la ciudad y promueven hábitos de vida saludables.

La jornada incluyó diferentes modalidades para todos los públicos, con pruebas de 10K y 5K, carreras para categorías inferiores y 'andaina' inclusiva de 2K, reforzando así el carácter abierto y participativo de un evento que sigue creciendo año tras año.