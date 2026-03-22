Al Compostela se le atraganta la fiesta en San Lázaro

Coincidiendo con la Festa da Uña en San Lázaro, la SD Compostela recibía al Racing Villalbés, cuarto clasificado y equipo menos goleado del campeonato, en un partido que terminó en empate sin goles (0-0). A pesar de los numerosos intentos blanquiazules, el cuadro visitante, alzado por su portero y un gran entramado defensivo, incapacitó a un Compos que hizo más merecimientos para sumar los tres puntos. Pese al resultado, la esedé mantiene el liderato gracias al goal average general tras la victoria del Arosa en Elviña.

Sin margen para especular, dado el rival y la victoria matinal del Arosa en Elviña, Secho Martínez apostó por un once muy reconocible con la principal novedad de Cañizares en detrimento de Guisande. Enfrente, Juan Rodríguez sorprendió al dejar en el banquillo a su máximo artillero, Pablo Trigo, confiando en su fortaleza defensiva y en Manuel Mosquera como referencia en ataque.

Fieles al guión preestablecido, ambos equipos asumieron su rol como cabía esperar. El Compos tomó el mando del partido, instalándose en campo rival y monopolizando la posesión y la presencia ofensiva, mientras el Villalbés defendía con paciencia.

Un convincente inicio blanquiazul que se manifestó en una gran ocasión a los diez minutos de juego. Un centro al área vilalbesa generó un alboroto de piernas que imposibilitó un despeje limpio de los visitantes y, a su vez, dejó al Compos en varias ocasiones cerca de conectar un remate a bocajarro a la meta defendida por Álex Santomé.

La energía picheleira de los primeros compases se fue disipando con el paso de los minutos, dando lugar a cierta impaciencia a la hora de atacar a un rival muy bien plantado. El equipo comenzó a abusar del balón largo ante la imposibilidad de resolver el sólido bloque rojiverde y no estuvo fino a la hora de aprovechar los escasos espacios.

Ni las combinaciones pausadas ni los envíos directos surtieron efecto, por lo que solo quedaba esperar un error de la zaga más fiable de la competición. Y, sorprendentemente, ese fallo llegó. Maceira le robó el balón a Cadra en salida cuando este ejercía como último hombre, pero se precipitó en la definición solo ante Santomé y remató alto.

La aislada y manifiesta ocasión devolvió el mando del duelo a un sobrio choque de estilos. Un contexto que volvió a solventar con un balance neutro de oportunidades en los minutos finales de la primera parte. Descanso en San Lázaro: mandaban las defensas.

Tras la reanudación, ambos conjuntos dejaron sendos avisos en forma de ocasión. Comenzó el Compos, con un disparo de Parapar desde la frontal que se fue rozando el travesaño. Fórmula replicada por Manu Mosquera que envió al larguero un remate lejano como respuesta al intento del compostelanista. Ambos disparos concluyeron sin premio.

Las modificaciones de Juan Rodríguez (introduciendo a Borja Miguez y Javi Rey) y la entrada de Guisande no alteraron el guión del encuentro. El equipo santiagués trató de desatascar el sólido entramado rojiverde al tiempo que su rival optó por centrar sus esfuerzos en defender, limitando sus opciones de salir en transiciones.

Probó y probó el conjunto local. Lo intentó con intercambios largos, con centros laterales o incluso con lanzamientos de falta directa. Su capitán, Samu Rodríguez, obligó a intervenir a Santomé con un fuerte disparo en un libre directo a 30 metros de la portería.

El encuentro se convirtió en una búsqueda local constante del tanto de la victoria. A falta de un cuarto de hora y antes del ingreso de Rosón y Charly al campo, Armental colgó un sútil centro al corazón del área, que ni Unai ni Maceira ni Guisande alcanzaron a rematar. El gol no llegaba, pero el Compos no desistía. En prácticamente la primera pelota que tocaba, David Rosón empaló una fuerte volea en el borde del área que se marchó ligeramente desviada de la portería del meta rival.

Dominio absoluto del cuadro local, que volvió a disponer de otra gran oportunidad para abrir el marcador. Después de una excelente combinación entre Rosón y Guisande, Damián Noya se plantó en área rival y probó de nuevo la resistencia de un Santomé que se mostró imbatible ante el disparo del picheleiro.

En los últimos compases, el Compostela se volcó con todo. Un nuevo centro de Armental desde el costado derecho terminó con Charly agarrado y por los suelos. El ‘9’ blanquiazul y San Lázaro clamaron por un penalti que terminó sin infracción y con un asistente local expulsado.

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Finalmente, el tiempo se esfumó, llevándose consigo dos puntos de oro en la lucha por el ascenso directo. El Racing Villalbés, que apenas amenazó la meta de Cobo, cerró su portería y rescató el tercer empate que se escapa del feudo santiagués en el presente curso. Por su parte, el Compos empate en lo más alto de la tabla con el Arosa con 53 puntos tras el triunfo arlequinado en el campo del Montañeros.