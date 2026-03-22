Secho, expulsado tras el tropiezo del Compos: "Hubo un penalti que no se pita"

Secho Martínez, entrenador de la SD Compostela, atendió a los medios de comunicación después del empate de su equipo ante el Racing Villalbés en San Lázaro y tras ser expulsado en el túnel de vestuarios debido a las continuas protestas.

El técnico analizó el encuentro desde la frustración, motivada por el resultado y por un "inteligente" planteamiento rojiverde. El entrenador reconoció la dificultad del rival, destacando que el Racing Villalbés “maneja muy bien los tiempos del partido” y cuenta con “gente veterana que lo lleva a su antojo”, además de una idea con líneas juntas y pocos espacios por dentro.

Pese a ceder dos puntos, Secho consideró que el Compostela "compitió muy bien, fue serio, estuvo muy atento, concedió muy poco y tuvimos suficientes ocasiones para llevarnos los tres puntos". En el análisis del preparador picheleiro, la falta de acierto en los últimos metros complicó la victoria.

"El equipo estuvo muy cerca de ganar y creo que intentó e hizo casi todo lo que estaba en sus manos para intentar llevarse el partido", manifestó el entrenador.

Secho no ocultó su disgusto por no lograr la victoria, aunque evitó hacer reproches a sus jugadores. "No me voy contento porque necesitamos victorias, porque esto va de ganar, pero no tengo nada reprocharle al equipo en cuanto a actitud, en cuanto a buscar los caminos que nos llevarán al gol", explicó Secho, el cual sí dejó caer su malestar con algunas decisiones arbitrales, señalando un posible penalti no señalado y acciones que, a su juicio, cortaron el ritmo del juego.

"Hubo un penalti claro que no se pita, ha habido entradas que cortaron el juego y alguna que si aplicas el reglamento son amarilla y este equipo no acaba con diez el partido. El árbitro tiene que estar para gestionar esto. Yo hago mi interpretación, ellos la suya: aceptarlo y seguir. No voy a perder mucho más el tiempo en ello", concluyó.

El entrenador del Compostela vio la tarjeta roja tras el final del partido en el túnel de vestuarios y no podrás estar en el banquillo blanquiazul en el próximo partido ante el Noia CF en el Julio Mato.