TENIS DE MESA
El Arteal vence a L’Hospitalet y suma su séptima victoria consecutiva
A pesar de llegar mermado físicamente, el tándem formado por Gastón, Humberto y Enio superó al del equipo catalán (4-2)
Es segundo, a cinco puntos del Cajasur Priego
El Arteal Santiago solventó un duro y exigente partido ante L’Hospitalet (4-2) para sellar su séptima victoria consecutiva y seguir ejerciendo presión sobre un Cajasur Priego que se mantiene imbatible y lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre los santiagueses.
El cuadro picheleiro recibía al noveno clasificado con ciertas dudas en lo físico. Humberto Manhani llegaba con problemas cervicales, Enio Mendes arrastraba un problema lumbar y Gastón Alto regresaba de un proceso gripal. Ante esta situación y conscientes de la importancia del choque, los tres jugadores decidieron forzar.
Gastón fue el encargado de inaugurar el duelo ante el internacional español Norbert Tauler, que impuso su ritmo con facilidad. El argentino no opuso demasiada resistencia y terminó cediendo por un contundente 0-3 (5/11, 6/11, 2/11).
Para el segundo choque, Enio Mendes saltó a la acción con el objetivo de recuperar el primer punto perdido. El palista portugués se enfrentó a Marc Giró, el cual le había vencido en el partido de la primera vuelta (2-3). Esta vez, el luso no dio opción alguna al catalán y puso las tablas generales con un imponente 3-0 (11/8, 11/6, 11/6).
El tercer punto se lo disputaron entre Humberto Manhani y el ruso Konstantin Chernov. Los pequeños detalles sonrieron al jugador local en un primer set que se saldó con un ajustado 11/9. Misma tónica que en la segunda manga, la cual se volvió a apuntar Humberto vía desempate (12/10). Chernov redujo diferencias con otro set de infarto (10/12), pero Manhani venció en el cuarto y definitivo (14/12).
Con el marcador 2-1, saltaron a la pista las dos grandes estrellas del duelo: Enio Mendes y Norbert Tauler. Con el público entregado, ambos jugadores dejaron dos primeros sets de mucho nivel en los que se impuso el palista visitante (11/13 y 9/11).
El portugués tiró de épica y consiguió remontar con tres mangas consecutivas (11/9, 11/8 y 11/7) para encarrilar la victoria del Arteal en un partido de cincuenta minutos de duración.
El empate estaba asegurado para el cuadro local, pero L’Hospitalet no lo iba a poner sencillo. El equipo catalán se apuntó el quinto duelo gracias al triunfo de Chernov sobre Gastón (11/13, 9/11, 11/9 y 11/9). La responsabilidad final recayó sobre Humberto Manhani, que se negó a ceder el empate y endosó un incontestable 3-0 (11/8, 11/6 y 11/8), asegurando el triunfo picheleiro (4-2).
Con esta victoria, el Arteal Santiago mantiene la segunda posición del campeonato, a tan solo cinco puntos del primer clasificado y siguiente rival de los santiagueses: el Cajasur Priego. El conjunto compostelano se desplazará hasta tierras cordobesas el próximo 10 de abril para medirse al líder invicto.
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