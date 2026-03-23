El Monbus Obradoiro contará con 280 entradas para el derbi con el Leyma Coruña

El Leyma Coruña ha informado este lunes del número de entradas con las que contará el Monbus Obradoiro para el derbi del próximo sábado 11 de abril, a las 19.00 horas, en el Coliseum de A Coruña. En total, serán 280 entradas entre las 57 de protocolo y las 223 que brinda a la afición, igualando los mismos términos que ofreció el conjunto compostelano.

El Leyma había anunciado a través de sus redes sociales que a partir de mañana iniciaba la venta de entradas para el derbi. Por el momento, queda solo abierta para los abonados, que podrán adquirir hasta dos entradas extra hasta el 2 de abril, incluido. Este hecho había generado cierto revuelo en redes sociales entre los aficionados santiagueses, desconocedores en aquel momento de las posibilidades que tendrían para acudir al choque. De este modo, el conjunto naranja resuelve la duda sobre el número de entradas.

Así lo comunicó el Leyma: "En relación con el derbi del próximo 11 de abril frente al Monbus Obradoiro, el Club Básquet Coruña ha decidido ofrecer a sus 5.835 abonados la opción preferente de comprar dos entradas por abono en reconocimiento al apoyo que brindan al equipo, al tratarse del encuentro que está despertando el mayor interés en la presente temporada".

"Por otra parte, en lo que respecta a las entradas reservadas para el club y la afición visitante, el club herculino procederá en los mismos términos aplicados por el Obradoiro CAB en el partido de ida celebrado en el Multiusos Fontes do Sar el pasado 28 de diciembre. Es decir, se entregarán 57 entradas de protocolo y se ofrecerán 223 entradas para la afición. De acuerdo con lo trasladado al Obradoiro CAB, estas 223 entradas están bloqueadas por parte del Club Básquet Coruña y a disposición del club santiagués, que podrá adquirirlas para ofrecerlas a sus aficionados o bien solicitar que se abran a la venta general".