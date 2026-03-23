Nuevo abono del Obradoiro para los últimos cuatro partidos ante el 'top 5' y un derbi

El cierre de la Primera FEB, con el ascenso directo completamente abierto, promete unas últimas jornadas de gran emoción y, para intentar alcanzar sus metas deportivas, el Monbus Obradoiro ha lanzado un abono de fin de temporada para sus últimos cuatro partidos de temporada regular. La oportunidad es única, ya que los partidos que ofrecen los compostelanos son ante tres equipos del 'top 5' y un derbi, además de ofrecer descuentos en la tienda oficial del club.

En concreto, el abono incluye los partidos correspondientes a la jornada 28 frente a Palencia Baloncesto, la jornada 30 ante Club Ourense Baloncesto, la jornada 32 contra Movistar Estudiantes y la jornada 34 frente a Gipuzkoa Basket, todos ellos de gran relevancia en la recta final de la competición.

En cuanto a los precios, serán los siguientes: en Fondo, adultos 36 euros, jóvenes (entre 13 y 17 años) 18 euros e infantil (menores 13) 9 euros; Tribuna 2, adultos 57 euros, jóvenes 29 euros e infantil 15 euros; Tribuna 1, adultos 75 euros, jóvenes 38 euros e infantil 19 euros; Grada Retráctil, adultos: 90 euros, jóvenes 45 euros e infantil 23 euros; por último, las personas con movilidad reducida podrán acceder a esta opción por 27 euros.

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El club cerraba el comunicado informativo sobre este abono animando a la afición a "respaldar al equipo en este tramo decisivo de la temporada, subrayando la importancia de cada encuentro para alcanzar los objetivos deportivos".