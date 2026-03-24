El Fibwi se separa de su entrenador antes de recibir al Obradoiro

Sorpresa antes del duelo entre el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y el Monbus Obradoiro de este domingo, a las 18.00 horas. El preparador uruguayo Pablo Cano y el conjunto balear separan sus caminos por "diferencias irreconciliables con la dirección deportiva que nada tienen que ver con la trayectoria del equipo", como indica el comunicado que ha publicado la propia entidad deportiva este martes.

El escueto escrito del Fibwi finalizaba con un repaso a la estancia del técnico: "Llegó en verano de 2024 al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma para asumir el cargo de entrenador del equipo con el claro objetivo de lograr el regreso a la Primera FEB. Dicho objetivo se conseguía el 31 de mayo tras una brillante eliminatoria contra el Lobe Huesca La Magia ante un Palau d´Esports de Son Moix lleno hasta la bandera. En esta temporada, con el equipo de vuelta a la Primera FEB, el técnico uruguayo y su plantilla han sumado grandes triunfos, como el logrado en casa ante el Movistar Estudiantes o las victorias en los derbis. Desde el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma queremos agradecer profundamente todo el trabajo, esfuerzo dedicación y entrega de Pablo Cano durante su estancia en el club deseándole la mejor de las suertes en el futuro".

La realidad es que el Fibwi arrancó la campaña siendo una de las revelaciones de la competición, algo que ya demostró en Sar exigiendo al máximo a un Obradoiro que ganó por 99-89, tras romper el duelo a su favor en el último cuarto. Pese a todo, los rivales ya le han tomado la medida y se encuentra inmerso en una mala racha de siete encuentros perdidos. Actualmente, marchan el puesto trece de la clasificación con nueve triunfos y dieciséis derrotas. En su último duelo han sufrido una dura derrota ante un lanzado Alimerka Oviedo, con cinco triunfos seguidos, por 69-95.

Sin lugar a dudas, esta salida será un duro golpe para el Fibwi que podría tener efecto inmediato en el choque con el Obradoiro. A la espera de si un sustituto cubrirá la vacante este domingo en Son Moix o si lo dirigirá uno de los asistentes, sobre el papel, los de Diego Epifanio deberían de llegar más preparados a esta contienda.