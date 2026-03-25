El Compos de Secho cumple un año: del descenso al coliderato

Este 25 de marzo se cumple un año desde que Secho Martínez asumió el mando del banquillo de la SD Compostela, iniciando una etapa que, al menos en los datos, ha cambiado por completo la dinámica del equipo blanquiazul. A pesar de no consumar la salvación el curso pasado, el entrenador de Porto do Son cambió la racha de un equipo a la deriva con el que ahora lidera en Tercera, aun con los últimos resultados.

La llegada de Secho Martínez al Compos se produjo en un momento crítico para el cuadro blanquiazul, que encaraba los últimos seis partidos de la temporada inmerso en la lucha por la salvación. El técnico logró reactivar al equipo, sumando once puntos de dieciocho posibles y dejando claros síntomas de recuperación. Finalmente, la permanencia en Segunda Federación no llegó pero Secho mantuvo el puesto gracias a la imagen y el juego del equipo.

Doce meses después de su nombramiento, el escenario es totalmente distinto. El Compostela compite en el Grupo I de Tercera RFEF, el cual colidera junto al Arosa SC con 53 puntos. Buena parte de ese contraste se explica en los números: 18 victorias, 10 empates y 4 derrotas en 32 partidos oficiales con el sonense al mando, lo que equivale a una media de 2 puntos por encuentro.

Relevo de Yago Iglesias

Más allá de las estadísticas, la trayectoria actual de Secho en el banquillo tiene además un valor simbólico especial en un club marcado por la inestabilidad reciente. Y es que para encontrar un entrenador blanquiazul que haya alcanzado los 365 días en el cargo de manera consecutiva hay que remontarse a Yago Iglesias, que dirigió al equipo entre 2016 y 2021 (1.825 días) y logró el ascenso a Segunda División B en 2020.

Una lista en la que el preparador de Palmeira luce junto a otros como Fredi Álvarez (2012-2014), Luis Ángel Duque (2001-2003), Fernando Vázquez (1995-1998) o Fernando Castro Santos (1989-1995), y a la que ahora se suma Secho Martínez.

Fredi Álvarez, extécnico del Compostela. / Marta G. Brea

También existen técnicos que ocuparon una temporada el puesto de entrenador de la esedé, pero no resistieron un año completo. Caso de Arsenio Iglesias (1986/87) o Rodri Veiga (2021/22). Por su parte, Fabiano acumula más de 365 días en el cargo, pero de forma interrumpida, habiendo asumido la dirección del equipo en tres etapas diferentes: 2006/07, 2009/10 y 2022/23.

Momento complicado

Casualmente, el aniversario de la llegada de Secho al banquillo compostelanista coincide con su peor momento en la capital. Pese a ocupar el primer puesto de la tabla, el cuadro picheleiro atraviesa un periodo de irregularidad pronunciado que ya ha afectado a su presente clasificatorio. La renta de diez puntos, que llegó a imponer sobre el segundo clasificado al término de la primera vuelta, se ha evaporizado en tiempo récord. Tres derrotas y tres empates en los últimos nueve partidos han acabado con todo tipo de renta, dejando al Compos sin margen de error de cara al tramo final del campeonato.

Además, la caída total de los resultados ha generado cierta duda en torno a la figura del sonense, cuestionado por el rendimiento del equipo y la optimización de sus jugadores. El juego, que nunca fue boyante, ha dejado de transmitir la misma solidez que en la primera parte del curso. Las dificultades para imponer su fútbol y encadenar ataques de manera fluida se han evidenciado sorpresivamente, convirtiendo al Compos en un equipo previsible.

En cualquier caso, el balance del primer año de Secho Martínez en Compostela es positivo. El sonense recibió a un grupo sin energía, destinado a descender sin oponer resistencia y, tras pelear hasta la última jornada por la salvación, lidera la lucha por recuperar la categoría perdida. Los datos juegan a su favor, pero el siguiente paso, el más exigente, será transformar el coliderato en un ascenso que confirme el inicio de la reconstrucción del Compostela.