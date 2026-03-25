El derbi entre Santiago y Coruña por el primer puesto llega a Vite para el Raxoi

Santiago y Coruña tienen una rivalidad especial e histórica, remarcada en el presente curso en el plano deportivo. Y este fin de semana llega un derbi por el primer puesto que puede valer una temporada y un ascenso. El de este sábado 28, a las 20.15 horas en el Pabellón Municipal de Vite será decisivo en la OK Plata femenina. Vite, con entrada libre hasta completar aforo, se prepara para una noche grande de hockey, de las que se juegan con intensidad, se luchan hasta el último suspiro y que quedan grabadas en la memoria de los aficionados. No en vano, el Hockey Club Raxoi afronta este sábado uno de los partidos más decisivos de la temporada con la visita del Marineda Hockey, en un duelo directo por el liderato.

El conjunto santiagués llega a la cita en la segunda posición, tras completar una vuelta prácticamente perfecta desde que encajó su única derrota de la temporada en la primera, frente al propio Marineda, por un ajustado 2-1. El único tropiezo en ese pleno de victorias fue el empate 2-2 en la pista del Tres Cantos, el pasado mes de noviembre, un resultado que, curiosamente, se repitió para el Marineda en la pasada jornada. Ese detalle ha apretado la clasificación hasta el punto de convertir el partido de este sábado en algo mucho más que un simple encuentro de liga: está en juego el liderato y, probablemente, buena parte del camino hacia el ascenso.

El equipo coruñés se mantiene líder con tres puntos de ventaja, pero el Raxoi ha demostrado durante toda la temporada que no está en la pelea por casualidad. Regularidad, carácter competitivo y una plantilla cada vez más sólida tras los refuerzos invernales han permitido al equipo consolidarse como uno de los grandes candidatos al ascenso, tras derrotar al Berenguela, cuarto clasificado, y al Alcalá, que por aquel entonces marchaban segundas y hoy se encuentran en tercera posición, a 5 puntos del Raxoi.

El encuentro tiene además un componente muy especial por lo que representa cada club. El Marineda afronta su primera temporada de existencia y es uno de los grandes favoritos para el ascenso a la OK Liga Iberdrola, mientras que el Raxoi es un club con años de historia y una trayectoria consolidada en el deporte gallego que busca su regreso a la máxima categoría nacional, tras su fugaz paso de la temporada pasada.

Así, el derbi es atípico en tanto que no llega marcado por ninguna rivalidad histórica entre ambos clubs, aunque exista entre ciudades, sino por la sensación de estar viviendo un partido que puede marcar el inicio de una nueva etapa para los dos equipos. Y el Raxoi quiere que esa noche tenga acento compostelano y que Vite sea un ‘infierno’ para sus rivales, ayudando a que pueda terminar en celebración. El Raxoi necesita ganar por más de un tanto de diferencia para sobrepasarlas.