FÚTBOL
Toshack, histórico exentrenador del Madrid y la Real Sociedad, sufre demencia
Su hijo Cameron ha explicado que recuerda con nitidez sus años como entrenador, pero que no es capaz de recordar conversaciones recientes
Redacción
John Benjamin Toshack, histórico entrenador del Real Madrid y Real Sociedad, sufre demencia, según ha explicado su propio hijo Cameron en una entrevista en el 'Daily Mail'. El técnico galés de 77 años, ya jubilado, sufre sobre todo problemas para recordar a corto plazo, según el relato de su hijo.
"Si hablamos por la tarde, es posible que no recuerde que también habíamos hablado por la mañana. Sin embargo, si le pregunto por sus días en el Liverpool, o en la Real Sociedad o en el Real Madrid, recuerda todos los detalles. Hace poco me habló sobre un partido con el Madrid contra el Milan de Arrigo Sacchi y sobre cómo ajustó su centro del campo para frenar a Van Basten", ha explicado Cameron Toshack en la entrevista.
Una leyenda 'txuriurdin'
Toshack recibió el pasado mes de septiembre la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad, aprovechando la visita del Real Madrid a Anoeta. En el acto participó Xabi Alonso, entonces entrenador blanco y a quien el galés dio la alternativa como futbolista.
En San Sebastián se convirtió en una leyenda al ganar la Copa del Rey de 1987 y esa etapa le abrió las puertas del Real Madrid, con el que levantó una Liga. Entrenó a ambos equipos en dos etapas y en España también pasó por el Deportivo (ganando la Supercopa de 1995) y el Murcia. Como futbolista, fue un icono del Liverpool de los años 70, ganando tres ligas inglesas, dos Copas de Europa y dos Copas de la UEFA.
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